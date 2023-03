Forfait mobile : laquelle de ces offres ajustables à moins de 10 €/mois est la meilleure ?

Pourquoi payer pour des données mobiles que l'on ne consomme pas ? Auchan Télécom propose un forfait ajustable allant de 70 Go jusqu'à 110 Go. Mais, est-il plus intéressant que celui de YouPrice ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

De plus en plus d’opérateurs se lancent dans les forfaits mobile évolutifs, et dorénavant, on peut compter Auchan Télécom. Mais, que vaut sa nouvelle offre de forfait ajustable face à YouPrice, l’opérateur déjà bien installé sur ce marché. Pour vous aider à faire votre choix, nous allons détailler les deux offres que proposent ces MVNO (opérateurs virtuels).

Les forfaits mobile ajustables d’Auchan Télécom et YouPrice

Appel/SMS : deux opérateurs avantageux

Un forfait mobile ajustable est très avantageux à moyen terme. En effet, la consommation de données mobiles peut largement varier selon les mois. Ils permettent donc simplement à l’utilisateur de ne payer que ce qu’il consomme plutôt que de payer pour des données mobiles qui ne sont pas utilisées.

YouPrice et Auchan Télécom ne dérogent pas à la règle. Ils proposent des communications à base d’appels, de SMS et de MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Réseau : Orange ou SFR VS Bouygues ?

Si l’opérateur YouPrice vous est inconnu, ce dernier a le mérite de bénéficier d’un partenariat avec divers opérateurs historiques, ici Orange et SFR. Il laisse alors le choix de la couverture réseau à l’utilisateur. Cela permet de choisir parmi les deux réseaux celui qui offre la meilleure couverture dans sa région. Avec l’un ou l’autre, c’est l’assurance de profiter de la fiabilité du réseau Orange et SFR.

Racheté par Bouygues Télécom, Auchan Télécom utilise de ce fait les infrastructures et le réseau de ce dernier. Sachant cela, il est impératif pour vous de vérifier si la couverture est bonne autour de votre domicile. Bouygues Telecom couvrant près de 94 % du territoire selon l’Arcep.

Data : des Go à gogo

Commençons par détailler l’offre ajustable de YouPrice :

9,99 euros si la consommation de data est inférieure à 80 Go

si la consommation de data est inférieure à 80 Go 12,99 euros si la consommation de data est inférieure à 90 Go

si la consommation de data est inférieure à 90 Go 14,99 euros si la consommation de data est inférieure à 100 Go

Avec un minimum de 80 Go de données sur ce forfait, aucun souci pour disposer du streaming de vidéo, du jeu en ligne ou de la navigation web et sur les réseaux sociaux. Et, si vous souhaitez un forfait avec le réseau 5G, il faut débourser 5 euros supplémentaires par mois. Si vous avez des déplacements réguliers, ou bien que votre connexion Wi-Fi laisse à désirer, vous pourrez bien basculer sur le palier suivant de 90 Go. Si cela ne vous convient pas, sachez que vous pourrez à tout moment résilier votre offre sans engagement. Concernant les data à l’étranger, elle reste la même quel que soit le palier que vous atteindrez à la fin du mois, soit 16 Go depuis l’Europe et les DOM.

Du côté de chez Auchan Télécom, on a :

9,99 euros si la consommation de data est inférieure à 70 Go

si la consommation de data est inférieure à 70 Go 12,99 euros si la consommation de data est inférieure à 90 Go

si la consommation de data est inférieure à 90 Go 15,99 euros si la consommation de data est inférieure à 110 Go

Pour moins de 10 euros, vous avez droit à 70 Go. Les possibilités sont grandes : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, naviguer tranquillement sur Internet et écouter votre service de streaming musical, de partager votre connexion en cas de besoin et de faire quelques parties en ligne. Une enveloppe mensuelle de 18 Go de données mobiles pour l’ensemble des paliers est également prévue pour les voyages en Europe et dans les DOM.

Notre recommandation

Quels que soient les paliers, l’offre de YouPrice est plus intéressante. D’une part, parce que les prix sont attractifs qu’importe le palier. Pour moins de 10 euros, l’opérateur délivre de base une quantité de data confortable pour qui a l’habitude de consommer beaucoup de données en déplacement. D’autre part, vous avez le choix entre deux opérateurs, contre un seul chez Auchan Télécom.

Et, même si Auchan Télécom offre une enveloppe mensuelle plus importante de données mobiles pour l’étranger, les 16 Go de YouPrice sont suffisants pour consulter en cas de besoin le GPS ou bien de temps en temps, partager vos aventures durant votre voyage sur vos réseaux sociaux. De plus, il a l’avantage de profiter du réseau Orange, qui est sans doute le meilleur en France concernant les communications et la data.

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobiles, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

