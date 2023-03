Redmi Note 12 ou Galaxy A14 : quel nouveau smartphone pas cher de 2023 choisir ?

Redmi Note 12 4G d’un côté, et Galaxy A14 4G de l’autre : les deux nouveaux porte-étendards entrée de gamme de Xiaomi et Samsung sont disponibles à la vente. Mais, lequel de ces deux modèles mérite votre argent ? Découvrez notre comparatif afin de déterminer lequel est fait pour vous.

Xiaomi a dégainé sa nouvelle série Redmi et qui, comme à son habitude, vient proposer des appareils bien équipés avec des tarifs agressifs. Le géant Samsung à de son côté dévoilé, après ses Galaxy S23, ses nouveaux modèles entrée de gamme dont le Galaxy A14. Il ne révolutionne pas le marché, mais profite du savoir-faire de la marque et propose l’essentiel à petit prix.

Ces deux nouvelles références sont actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les smartphones Samsung et Xiaomi en promotions

Des smartphones qui tentent de s’offrir un look premium

Les matériaux utilisés sur les téléphones entrée de gamme sont moins nobles que d’autres vendus plus cher, malgré tout les constructeurs apportent généralement une attention particulière sur l’esthétique de ses produits pas chers. Le Galaxy A14 par exemple, hérite en partie du design des S23. Le dos du A14 n’est pas sans rappeler celui de ses confrères, avec les capteurs visuellement séparés les uns des autres. Une apparence minimaliste au dos, qui s’accompagne d’angles très arrondis et de tranches assez prononcées pour assurer une bonne préhension en main. Sur le Redmi Note 12 de Xiaomi, on retrouve un design relativement commun, mais maîtrisé, avec des bords plats et un dos qui prend les traces des doigts.

Le Samsung Galaxy A14 4G // Source : Titouan Gourlin pour Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 4G // Source : Frandroid

Pour la partie photo, les deux téléphones cumulent trois capteurs photo. La configuration du Xiaomi Redmi Note 12 est la suivante, un capteur photo principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 Mpx, et un capteur macro de 2 Mpx. Une composition similaire à son prédécesseur, mais qui fait l’impasse sur le capteur de profondeur. Dans l’ensemble, les clichés seront bons, mais sans être étincelants. C’est surtout le capteur principal qui tire son épingle du jeu, même s’il risque d’être assez limité en environnement plus sombre. Concernant le Galaxy A54, lui aussi dispose d’un capteur principal de 50 Mpx et propose un ultra-grand-angle de 5 Mpx, et un capteur macro de 2 Mpx. Forcément, ce n’est pas le meilleur photophone proposé par la firme sud-coréenne, mais il assura quelques bons clichés, quand les conditions lumineuses sont réunies.

Toujours pas d’écran AMOLED sur l’entrée de gamme de Samsung

En face avant, le téléphone de Samsung ne fait pas preuve de modernité avec sa goutte d’eau au centre de l’écran et ses bordures assez prononcées ; plus particulièrement au niveau du menton. Difficile de venter ces mérites, notamment quand ce dernier se limite à la fois d’une dalle LCD en FHD+ et d’un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Un écran somme toute classique, qui aura du mal à se démarquer face au Redmi Note 12 de Xiaomi. Pour son entrée de gamme, la firme chinoise l’équipe d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (2 400×1 080) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale. Il n’y a pas de photo, le Redmi Note 12 propose une meilleure expérience visuelle, aussi grâce à ses bordures plus affinées.

Les deux smartphones profitent nativement d’Android 13, mais avec une surcouche différente : l’un avec l’interface MIUI 14 et l’autre avec l’interface OneUI 5. Nous avons pu avoir l’occasion de tester le Redmi Note 12 Pro Plus 5G, qui lui aussi est fourni avec MUI14, mais avec Android 12. Le Note 12 classique a donc l’avantage d’avoir de l’avance sur son grand frère. Globalement, l’interface est fluide, agréable, et donne accès à de nombreuses options et personnalisations. Quant au Galaxy A14, il va profiter des mêmes fonctionnalités que sur les appareils haut de gamme de la firme coréenne, mais à un prix beaucoup plus abordable. L’interface One UI 5 assure une bonne fluidité dans les animations. En plus, ce smartphone tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle.

Efficace pour les usages du quotidien

La firme sud-coréenne se tourne vers MediaTek pour faire fonctionner son téléphone, alors que le géant chinois choisit de faire confiance à Qualcomm. Pour aller plus dans les détails, le Galaxy A14 4G s’appuie sur la puce Helio G70, couplé à 4 Go de RAM. Le SoC n’est évidemment pas taillé pour le gaming, mais le smartphone se montrera relativement fluide au quotidien au moment d’exécuter des tâches simples. Autrement, si vous vous sentez limité par les 64 Go de stockage interne, un port de carte microSD est de la partie pour agrandir le stockage jusqu’à 1 To.

Le Redmi Note 12 4G intègre quant à lui la puce Snapdragon 685 associée à 4 Go de RAM. Celle-ci apporte une expérience utilisateur assez fluide. Pour de la navigation, musique, petit jeu, réseaux sociaux ou encore consommation de contenus, le smartphone ne rencontrera aucun souci, hormis pour faire tourner des jeux 3D gourmands. Ce smartphone n’est pas conçu pour supporter de telles expériences.

Deux smartphones endurants, dont un qui fait le plein plus rapidement

Que ce soit sur le Redmi Note 12 ou le Galaxy A14, on retrouve à l’intérieur un accumulateur de 5 000 mAh. Une batterie assez généreuse, qui permet de faire tenir le téléphone un jour et demi, voir deux jours en utilisation modérée. Dans le cadre d’une utilisation plus intensive, la batterie pourrait bien nécessiter un petit passage au stand de temps en temps dans la journée.

Et c’est là que Xiaomi prend de nouveau le dessus, avec une puissance de charge plus élevée que son rival. Le Redmi Note 12 4G est le moins bien loti de sa gamme, et pourtant avec ses 33 W, ce smartphone entrée de gamme fait mieux que certains concurrents vendu plus cher. Il suffit d’une trentaine de minutes pour récupérer la moitié de l’énergie, ce qui est appréciable sur cette tranche de prix. En revanche, si Samsung propose une charge dite « rapide », celle du Galaxy A14 4G s’élève à seulement 15 W.

Samsung ou Xiaomi ? Lequel de ses deux smartphones choisir ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts de ses téléphones, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Le résultat est sans conteste, le Xiaomi Redmi Note 12 comptabilise un bon nombre davantage face à son rival coréen. Il est le fier représentant du segment entrée de gamme et offre une expérience soignée. Son design conviendra à la majorité d’entre vous en matière de prise en main, tout comme ses performances honorables taillées pour des usages classiques. On retrouve le confort de l’écran 120 Hz OLED de très bonne facture, et une interface agréable à utiliser. La charge rapide, ici de 33 W, est un vrai avantage par rapport à ce qui se fait à ce tarif et offre un peu plus de confort au quotidien (d’autant que le chargeur est fourni).



Pour le Galaxy A14, son écran propose le strict minimum et les performances ne le place pas dans les plus efficaces des smartphones abordables. Il n’empêche qu’à ce prix-là, le Samsung Galaxy A14 4G a quelques atouts dans sa manche pour en séduire plus d’un. Si vous cherchez un téléphone endurant, esthétiquement soigné et compétent pour faire tourner vos applications, — du moins les moins gourmandes — le tout à un prix bas, cet appareil semble être un bon investissement. Sans oublier une interface logicielle toujours aussi agréable, proche de celle des appareils haut gamme de la marque, avec 2 ans de mises à jour d’Android et 4 ans de mises à jour de sécurité.



Si le téléphone de Xiaomi ou de la marque Samsung ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

