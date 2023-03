Samsung Galaxy A14 4G : un design qui s’inspire du Galaxy S23, mais en moins cher

Samsung fait son grand retour sur le marché des smartphones d'entrée de gamme après la sortie des très attendus Samsung Galaxy S23. Le constructeur annonce, entre autres, les Galaxy A14 4G et Galaxy A14 5G. Deux smartphones d'entrée de gamme qui possèdent quelques différences notables.

Samsung est revenu en roi avec les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, un grand cru salué par la critique (dont la nôtre). Mais le fabricant n’est pas en reste sur les autres gammes de smartphones : il revient sur l’entrée de gamme avec un Galaxy A14 4G à 220 euros, aux côtés du Galaxy A14 5G, qui coûte un peu plus cher.

Un design premium (au moins au dos)

Ce qu’on remarque immédiatement avec le Samsung Galaxy A14 4G, c’est son dos qui n’est pas sans rappeler celui des Galaxy S23. On trouve trois capteurs photo à l’arrière et l’inscription de la marque : à cela vient s’ajouter un revêtement avec de fines rainures verticales. Les angles sont très arrondis, mais les tranches assez prononcées, ce qui laisse envisager une bonne prise en main. Samsung a effectivement souhaité homogénéiser ses gammes de smartphones et assume l’héritage du design Galaxy S23.

De l’autre côté, on a un écran aux bordures assez prononcées, et ce, particulièrement au niveau du menton. Pas sûr que Samsung rivalise avec la féroce concurrence sur ce point-là et à ce prix-là. Le capteur selfie est logé dans une encoche nommée Infinity V, plus grande que celle qu’on trouve sur les Galaxy A34, qui est quant à elle nommée Infinity U.

À noter que le Samsung Galaxy A14 4G possède un indice de réparabilité de 8,8 : selon Samsung, il s’agit d’une des meilleures notes qu’il ait jamais obtenues. Ce dernier promet aussi 2 ans de mises à jour d’Android et 4 ans de mises à jour de sécurité, ce qui est la norme.

Quelques caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A14 4G

Écran de 6,6 pouces FHD+ en 60 Hz

Capteurs photo : Principal : 50 Mpx Ultra-grand-angle : 5 Mpx f/2.2 Macro : 2 Mpx f/2.4 Selfie : 13 Mpx

Batterie : 5000 mAh, Samsung promet deux jours d’autonomie

4 Go de RAM

64 Go de stockage, extensibles jusqu’à 1 To supplémentaire avec une carte microSD

SoC MediaTek Helio G70

Charge de 15 W

Dolby Atmos

On peut noter la disparition du capteur portrait de 2 Mpx qui était présent l’année dernière sur le Samsung Galaxy A13 4G.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy A14 4G

Le Samsung Galaxy A14 4G est disponible dès ce 15 mars dans toutes les boutiques et sur le site de Samsung au prix de 219 euros dans une unique configuration avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Trois coloris sont proposés : noir, vert et argenté. Un prix qui augmente de 20 euros par rapport au Galaxy A13 4G, qui était lui vendu en noir et en blanc uniquement.

