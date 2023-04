L’Apple Watch de Xiaomi ne coûte aujourd’hui que 119 euros seulement

Avec sa ressemblance à l’Apple Watch, la nouvelle montre connectée de Xiaomi marque déjà des points. Un mois après sa sortie, la voilà déjà en promotion à 119 euros au lieu de 149 euros.

En présentant sa nouvelle gamme de smartphones abordable, les Redmi Note 12, Xiaomi a également dévoilé une nouvelle montre connectée : la Redmi Watch 3. Comme avec le modèle précédent, la marque tient à proposer un appareil fonctionnel et efficace à un prix très attractif. Cette troisième génération change de look, mais apporte surtout des fonctionnalités plus poussées pour plaire aux plus sportives et sportives. Aujourd’hui, elle se négocie avec 30 euros de moins.

Des finitions soignées avec un écran AMOLED de 1,75 pouce

De nombreuses fonctionnalités côté sport et santé

Un GPS intégré et une autonomie solide

La montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 est sortie au prix de 149,99 euros, mais en ce moment, on la trouve moins chère sur le site Boulanger : à 119 euros. Amazon la propose également au même prix.

Un design modernisé, qui se rapproche de l’Apple Watch

Le successeur de la Xiaomi Redmi Watch 2 se rapproche un peu plus de la conception des Apple Watch, avec son format carré plus arrondis. La Redmi Watch 3 s’offre son plus grand écran de la gamme, avec une dalle AMOLED de 1,75 pouce aux bordures assez fines. Son écran offre d’ailleurs une définition de 390 × 450 pixels pour une densité de 341 pixels par pouce. La luminosité est suffisante pour lire confortablement les informations à l’extérieur.

Au niveau de l’interface, on découvre de nombreux cadrans proposés avec plus de 200 modèles. Lors de notre prise en main, nous avons constaté une navigation agréable et intuitive. Il faut dire qu’entre le tiroir d’applications ou le design graphique de cadrans proposés, les codes à l’Apple Watch ne sont jamais bien loin.

Un suivi complet, avec un GPS intégré

La Redmi Watch 3 a le mérite de proposer de nombreuses fonctionnalités côté santé. Elle permet de compter le nombre de pas ou de mesurer la fréquence cardiaque, mais intègre par ailleurs une mesure de la saturation en oxygène dans le sang. Il sera aussi possible d’avoir un suivi des cycles menstruels ou encore un suivi du sommeil et du niveau de stress.

Pour les sportifs et sportives, la montre prend en charge pas moins de 120 modes d’entraînement, parmi lesquels on compte la course à pied en extérieur, la randonnée, le cyclisme, la corde à sauter ou encore la natation. Pour ce dernier sport, sachez que la montre bénéficie d’une étanchéité 5 ATM. Par ailleurs, les amateurs de course à pied ou de randonnée pourront profiter de la présence d’une puce de géolocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, Beidou, Glonass et QZSS, pour avoir un suivi plus précis.

Enfin, cette montre connectée accueille une batterie de 289 mAh, permettant, sur le papier, une autonomie de 12 jours en usage classique, de 7 jours en usage intense et de 18 heures avec suivi GPS.

En attendant notre test, découvrez notre prise en main sur la Xiaomi Redmi Watch 3.

Si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence face à la Xiaomi Redmi Watch 3, voici notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

