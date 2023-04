LG ou Philips : lequel de ses deux TV OLED de 55 pouces à -30 % choisir ?

Entre l’excellente qualité d’image fournie par un téléviseur LG, et l’immersion proposée par la marque Philips avec ses TV Ambilight, lequel de ses deux modèles de 55 pouces en promo choisir ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce comparatif.

Avant de choisir son téléviseur, il faut avant tout prendre en compte le critère de la taille. Il faut bien s’assurer d’avoir un espace et un recul suffisant pour accueillir votre TV sans souci. Généralement, la diagonale de 55 pouces reste l’un des choix les plus populaires pour les téléviseurs, reste ensuite à déterminer le choix de la technologie embarquée sur la dalle. L’Oled représente souvent le Graal pour visionner des contenus vidéos et sur le marché, LG revient souvent comme marque de référence.

Le fabricant coréen est connu pour la qualité d’image offerte par ses modèles haut de gamme. Sa série C2 est l’une des plus appréciées du moment, mais certains concurrents se défendent aussi très bien, comme Philips. La société néerlandaise propose aussi des TV Oled de bonnes factures, et mise surtout sur sa technologie Ambilight qui vient maximiser l’immersion. En ce moment le LG OLED55C2 et le Philips 55OLED707s sont actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les TV OLED en promotion

Une conception soignée et une immersion plus poussée chez l’un

Le LG C2 vient succéder à l’excellent TV C1, et s’en inspire quelque peu avec comme idée de corriger les défauts de ce dernier. Si l’on reprochait au TV OLED C1 de LG son pied massif, le socle du modèle C2 est nettement plus petit. Cela permet aux utilisateurs de glisser des périphériques sous l’écran sans problème, tout en permettant au téléviseur de prendre moins de place sur un meuble TV. La marque a revu le design de son TV phare, et propose des matériaux plus légers, dont un cadre en fibre composite pour réduire de moitié le poids de l’ensemble du téléviseur. Résultat : il dispose d’un look plus épuré avec d’excellentes finitions et des bords encore plus fins.

Face au modèle LG C2, celui de Philips ne manque pas de charme, car une fois installée dans votre salon, vous aurez droit à une télé avec de belles finitions. On a droit à des matériaux qualitatifs, dont un cadre en aluminium extrêmement fin. Mais là où la firme néerlandaise se démarque de son rival, c’est grâce à sa technologie Ambilight sur trois côtés. Cette technologie fonctionne grâce à des LED intégrées à l’arrière du TV, qui s’illuminent pour s’harmoniser avec l’image affichée sur l’écran ou selon d’autres modes. Il est possible de synchroniser les couleurs avec l’image, avec le son, d’en figer la couleur ou de même d’arborer les couleurs du drapeau d’un pays, lors de la diffusion d’un évènement sportif, par exemple. Avec l’Ambilight, l’ambiance est nettement plus immersive. Quand on y a gouté, il est extrêmement difficile de revenir en arrière, les autres TV paraissant fades à côté. D’après l’un de nos sondages, vous êtes d’ailleurs 60 % à en profiter et à adorer cette fonction.

De l’Oled et une foule de compatibilités

Sur ses deux modèles de 55 pouces, on a droit à des dalles Oled. Connu pour en délivrer d’excellentes qualités, LG impressionne encore. Ici la série C2 s’appuie sur la technologie OLED EVO qui permet d’apporter plus de luminosité. Elle est d’ailleurs 20 % plus lumineuse que l’ancienne génération. Évidemment, on a droit à des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives et une excellente luminosité. L’intégration du processeur Alpha 9 Gen 5 assure un upscaling 4K plus performant pour les contenus affichés et un niveau de détails nettement supérieur à celui de la génération précédente. Le LG C2 offre une excellente qualité et une très bonne fidélité des couleurs. Il est d’ailleurs compatible avec les meilleures normes vidéo, comme le HDR, HDR10 (mais pas HDR10+) ainsi que le Dolby Vision IQ et Atmos.

En matière de technologie d’affichage, Philips ne développe aucune technologie d’écran, et se fournit directement chez LG, pour ses téléviseurs Oled. Sa dalle de 55 pouces promet des noirs profonds, des contrastes infinis, une très bonne luminosité et des couleurs bien vives. Outre sa définition 4K, elle proposera aussi les compatibilités HDR10+ et Dolby Vision côté image, mais aussi le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Notez d’ailleurs que cette télé dispose de la technologie DTS Play-Fi, qui vous permet de connecter plusieurs enceintes compatibles dans n’importe quelle pièce de votre domicile. Pour le traitement des images, le TV Philips s’appuie sur le processeur Philips P5 AI, s’occupant notamment de la mise à l’échelle des contenus non UHD. Cette fonction se montrera efficace pour procurer un très haut niveau de détails pour des émissions, des films et des séries qui ne sont pas adaptées à la meilleure définition. Le tout est renforcé par la présence de l’Ambilight qui vient apporter une meilleure immersion.

Une connectique qui comblera les joueurs et les joueuses

Avec l’arrivée des consoles next-gen, la plupart des constructeurs de téléviseurs proposent des ports HDMI 2.1. Ici, le LG OLED55C2 peut compter sur 4 entrées HDMI 2.1 et rend possible l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X). Il est aussi équipé des fonctions d’optimisation VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre les déchirures d’écran et ALLM (Auto Low Latency Mode) pour réduire la latence. Et, cerise sur le gâteau, il est compatible avec les technologies Freesync Premium et G-Sync de Nvidia. Autrement, il intègre trois ports USB 2.0, une sortie audio optique, un port Ethernet, deux prises antennes et une prise jack 3,5 mm.

Le téléviseur Philips possède aussi de sérieuses aptitudes dans le volet gaming. En intégrant des ports HDMI 2.1, il est ainsi capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Vous pourrez profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du VRR et les technologies G-Sync et AMD FreeSync. De plus, l’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une bonne fluidité durant vos sessions de jeux. Pour le reste de sa connectique, on a deux ports HDMI 2.0 supplémentaires, trois ports USB, une sortie audio optique, un port Ethernet, et une prise jack 3,5 mm.

Des systèmes d’exploitations différents

Si certaines marques intègrent leur propre système d’exploitation sur leurs téléviseurs, d’autres font le choix de se diriger vers des OS déjà existant, comme Android TV. C’est d’ailleurs l’OS que l’on retrouve sur le modèle de chez Philips. Avec la version 11 d’Android TV, on a droit à une interface toujours simple à appréhender, fluide et qui donne la possibilité d’avoir accès au catalogue du Play Store pour installer de très nombreuses applications. La page principale qui tient le rôle de menu d’accueil propose des suggestions en fonction des programmes regardés. On peut y retrouver les plateformes populaires, telles que Netflix, Disney+, Prime Video etc et sont d’ailleurs directement accessibles depuis la télécommande. Il sera aussi possible de personnaliser l’écran d’accueil pour accéder plus facilement à vos applications préférées. Si vous possédez un téléphone Android ou appareil Google, ce TV sous Android TV pourra faciliter la gestion domotique : « OK Google, baisse les lumières du salon et allume la télé » pourrait devenir votre commande vocale préférée, puisqu’il est compatible avec Google Assistant et même Alexa. Quant à la fonction Chromecast, elle sera aussi de la partie.

Du côté de LG, c’est bien son propre système exploitation que l’on retrouve sur le TV C2. WebOS 22 se présente comme la version précédente, avec des menus épurés et une page d’accueil en plein écran. Une interface agréable à utiliser avec des fonctionnalités intéressantes : un menu Multi-View est disponible afin de fractionner l’écran en deux pour y voir deux programmes différents. Dans le menu, il est possible de créer un profil pour que vos contenus soient suggérés en fonction de ce que l’on regarde. Une autre fonction est dédiée à la famille avec une option de protection des yeux pour les plus jeunes, une limite du volume maximal, la possibilité d’encadrer les temps d’utilisation et un rapport sur les temps d’écran. La firme sud-coréenne présente même une autre fonction qui est d’afficher des images de veille lorsque l’écran n’est pas utilisé, ou bien, de diffuser de la musique. Bien entendu, on peut accéder rapidement aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Enfin, le TV est aussi compatible avec les assistants vocaux Google et Amazon.

LG ou Philips ? Quel TV est fait pour vous ?

Après avoir détaillé les deux modèles, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Avec le C2 de LG, pas de doute, vous avez affaire à un téléviseur de qualité qui gagne haut la main ce versus, que ce soit en termes de design, d’image ou de fonctionnalités. Il faut dire que beaucoup de constructeurs, comme Philips, viennent se procurer des dalles Oled conçu par le géant coréen, et ce n’est pas pour rien. Avec la série C2, LG fournit un excellent téléviseur avec de belles images, mais aussi à l’aise pour le gaming avec 4 HDMI 2.1 et des fonctions optimisées pour le jeu. Il ne lui manque que le HDR10+, une compatibilité DTS et une télécommande rétroéclairée, mais sinon dans l’ensemble ce téléviseur est une vraie réussite. Lisez notre test pour en savoir plus.

Le Philips 55OLED707 n’en est pas moins intéressant pour autant. Si vous avez déjà goûté à la technologie Ambilight sur un TV de la marque, vous serez ravis de la retrouver sur ce modèle, équipé d’une dalle fabriquée par LG Display tout en appliquant différents traitements Philips pour optimiser la luminosité et les détails de l’image. Le système Ambilight apporte une vraie plus-value. La partie gaming n’est pas négliger non plus grâce à plusieurs entrées HDMI 2.1 présentes. Autre avantage : pour renforcer la partie audio, le TV de chez Philips est compatible avec la technologie DTS Play-Fi pour y connecter plusieurs enceintes compatibles dans n’importe quelle pièce de votre domicile.

Si le téléviseur de LG ou de la marque Philips ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles d’une diagonale de 55 pouces. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs TV 4K 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) du moment.

