AirPods Pro 2 : les meilleurs écouteurs sans fil sont à prix sacrifié pendant les French Days

Après une très bonne première génération, les AirPods Pro 2 sont arrivés en apportant des améliorations très attendues. Il s'agit tout simplement des meilleurs écouteurs sans fil du marché, et actuellement, ils sont affichés à un prix inédit : 240 euros au lieu de 299 euros chez Ubaldi.

Entre leurs performances sonores exceptionnelles, leur réduction de bruit active très efficace et leur restitution du Dolby Atmos grâce à l’Audio Spatial, les AirPods Pro 2 ont fait impression à leur lancement. Sortis en même temps que la gamme d’iPhone 14, ces écouteurs sans fil ont su corriger certains petits défauts de la première génération, qui souffrait notamment d’un son trop passe-partout. Mais cette qualité a un prix, et il n’est pas à la portée de tous. Alors, les French Days sont l’occasion idéale pour sauter le pas puisque les AirPods Pro 2 ont droit à une réduction de 59 euros.

Les atouts des AirPods Pro 2

Des performances sonores excellentes

Une réduction de bruit vraiment efficace

Une bonne restitution du Dolby Atmos grâce à l’Audio Spatial

Initialement proposés à 299 euros, les AirPods Pro 2 sont désormais affichés à 240 euros chez Ubaldi.

Une réduction de bruit bluffante

On ne change pas un design qui marche, s’est peut-être dit Apple au moment de concevoir ses AirPods Pro 2. Comme leurs prédécesseurs, ces écouteurs sans fil adoptent donc ce format tige caractéristique des true wireless de la firme. Le confort de ces intra-auriculaires reste de mise, et les finitions sont toujours aussi exemplaires. Notez aussi que les AirPods Pro 2 sont certifiés IPX4, donc résistants aux éclaboussures, à la sueur ou encore à la poussière. On aura de plus droit aux fameux embouts en silicone, qui permettent, contrairement aux AirPods classiques, de bénéficier d’une très bonne isolation passive, pratique pour profiter au mieux de la réduction de bruit active.

Et en parlant de cette technologie, celle proposée par les AirPods Pro 2 est tout simplement bluffante, grâce notamment aux performances de la puce H2. Ce n’est peut-être pas la meilleure réduction du marché (certains bruits plus clairs pourront ainsi s’entendre), mais la grande majorité des sons alentour seront tout de même efficacement gommés au quotidien, que vous soyez dans le métro ou au bureau. Un mode Transparence Adaptatif sera aussi de la partie pour, au contraire, entendre les sons autour de vous sans pour autant devoir ôter les écouteurs de vos oreilles.

Une partie audio peaufinée

Les AirPods Pro 2 parviennent également à se démarquer grâce à leurs performances audio, qui ont été améliorées par la marque. Les nouveaux transducteurs dynamiques d’Apple permettent ainsi d’offrir un excellent rendu acoustique. Le son diffusé par les écouteurs sera parfaitement équilibré, et on pourra en plus profiter d’une bonne restitution du Dolby Atmos grâce à l’Audio Spatial, qui offre concrètement une excellente spatialisation du son.

Enfin, concernant leur autonomie, les AirPods Pro 2 offrent une durée d’utilisation d’un peu plus de 5 heures avec l’ANC et l’Audio Spatial activés, et jusqu’à 6 heures en musique stéréo. Le boîtier assure quant à lui jusqu’à 30 heures d’autonomie.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre test complet des AirPods Pro 2.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

