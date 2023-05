Il y a des forfaits mobile vraiment pas chers pendant les French Days 2023

Les French Days battent leur plein et il est toujours temps d'économiser notamment avec un nouveau forfait mobile. Voici notre sélection des meilleurs deals chez de nombreux opérateurs.

Avec toutes les références High Tech en promotion lors des French Days, on en oublierait presque que les forfaits mobile sont aussi sujets aux bons plans. Nous avons donc concocté cette sélection de quatre offres sans engagement correspondant à tous les besoins et toutes les bourses pour l’évènement.

Les meilleurs forfaits mobile des Frenchs Days 2023

Prixtel : 20 à 60 Go dès 6,99 euros par mois

Prixtel ne participe pas directement au French Days mais propose en ce moment un forfait qui donne de l’air: le bien nommé Oxygène. Celui-ci propose premièrement les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Jusque-là, c’est assez classique Mais l’opérateur rajoute les appels illimités vers les mobiles et fixes des USA et du Canada, ainsi que vers les fixes en Europe/DOM sans surcoût !

Concernant la consommation des données dans l’Hexagone, elle est adaptative en fonction de vos besoins. Il y a un premier palier de 20 Go, cependant si vous le dépassez, vous passerez ensuite sur le prochain palier de 40 Go pour seulement 2 euros de plus, jusqu’au palier de 60 Go pour atteindre 10,99 euros. C’est une bonne façon pour réguler sa facture pour chaque mois. Vous ne payez que ce que vous consommez donc. Pas de palier en revanche pour l’enveloppe 4G accordée à l’étranger. Elle reste bloquée à 15 Go depuis l’Europe et les DOM.

Le forfait Oxygène de Prixtel est disponible dès 6,99 euros par mois pour le premier palier de 20 Go et monte à 10,99 euros par mois pour celui de 60 Go. Vous avez cependant le choix, car le montant correspond à votre consommation de data mensuelle, ce qui permet d’être plus flexible et d’économiser.

Cdiscount mobile : 50 Go à 7,99 euros par mois

Cdiscount Mobile participe bien aux French Days et dévoile aussi un forfait spéciale pour l’évènement. Cette fois-ci, c’est un forfait 4G de 50 Go à seulement 7,99 euros par mois qui est mis en avant. Son gros avantage est qu’il est disponible à ce prix pendant un temps indéterminé, ce qui fait de lui l’un des forfaits les plus avantageux du moment. Bien sûr, il est sans engagement, vous avez la possibilité de le changer à tout moment. Prévoyez aussi 11 Go de données 4G à utiliser depuis la majorité des pays européens et en DOM. Attention cependant, cette enveloppe n’est pas séparée du forfait.

L’opérateur utilise le réseau de Bouygues Télécom que ce soit pour la 4G et la 5G que pour les communications. Cela tombe bien, car les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne.

Le forfait de 50 Go en série limitée pour les French Days chez Cdiscount Mobile est disponible à 7,99 euros par mois et pas que pendant la première année.

RED by SFR : 200 Go à partir de 17,99 euros par mois (+ option 5G)

RED est un opérateur particulièrement attractif pour qui cherche un forfait avec une grosse enveloppe data pour pas cher. Durant les French Days on a le droit à pas moins de 200 Go que ce soit en 4G ou en 5G. Ce forfait donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France. Depuis l’Europe et les DOM, vous pourrez même compter sur une enveloppe confortable de 24 Go. Cependant, une option est activable pour 5 euros de plus par mois pour attendre 30 Go en plus de destinations comme les USA ou le Canada.

En ce moment le forfait de 200 Go chez RED by SFR est disponible à seulement 17,99 euros par mois en version 4G et 20,99 euros mensuels en version 5G. Le tout reste sans engagement et n’augmente pas de prix au bout d’un an.

Youprice : 80 à 100 Go dès 9,99 euros par mois

Voilà un autre forfait pouvant changer en fonction de sa consommation, et c’est chez Youprice qu’on le trouve avec cette série spéciale French Days. Celui-ci met à disposition une enveloppe allant de 80 à 100 Go de données 4G à prix défiant toutes concurrences et surtout sans aucun engagement. Ces données sont utilisables en France métropolitaine et vous permettront de naviguer confortablement sur le net ou de profiter de contenus vidéo en streaming sans réelles limitations. Le partage de connexion est également un bon usage pour ce forfait. Vous pouvez en faire profiter vos proches via la fonction de votre smartphone ou simplement via une box 4G si votre domicile est peu couvert en Fibre ou ADSL. Bonne nouvelle aussi pour les plus voyageurs d’entre vous, car ce forfait vous fait profiter d’une enveloppe de 16 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM.

Vous avez aussi le choix concernant l’opérateur : SFR ou Orange pour le même prix. Nous vous conseillons cependant d’opter pour celui d’Orange pour des raisons de réseau comme nous l’expliquons dans notre avis complet sur l’opérateur.

En ce moment, le forfait ajustable de Youprice sans engagement de 80 à 100 Go est à partir de 9,99 euros par mois sur les réseaux de SFR et d’Orange. Ce prix monte à 14,99 euros par mois si vous consommez l’intégralité de l’enveloppe.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisirez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement NRJ Mobile Série Limitée

100 Go Appels illimités 100 Go en France 10 Go en Europe 9,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 130 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

