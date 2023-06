Watch S1 : Xiaomi casse le prix de sa montre connectée haut de gamme (-55%)

La Xiaomi Watch S1 est une tocante connectée sportive au design raffiné. Avec de nombreux capteurs pour en faire le compagnon idéal, cette référence est en promotion à 119,99 euros au lieu de 269,99 euros initialement.

Xiaomi est depuis bien installé sur le marché des montres. Parmi elles, on trouve la Watch S1, la tocante premium de la marque, avec une apparence proche des montres horlogères. Elle a le mérite de proposer un suivi de santé plutôt complet et n’est pas en reste niveau autonomie. Si une version Pro a été révélé il y a quelques semaines, son prix est moins avantageux contrairement à la Watch S1, qui est actuellement 55 % moins chère.

Les points forts de la Xiaomi Watch S1

Un design à la fois sobre et élégant

Un écran Amoled de bonne facture

Un suivi GPS efficace et une bonne autonomie

Disponible à sa sortie à 269,99 euros, la montre connectée Xiaomi Watch S1 profite de 150 euros de remise immédiate une fois dans le panier, et revient à seulement 119,99 euros sur le site du constructeur. Pour les nouveaux clients, il est possible de cumuler un coupon de réduction de 15 euros et d’obtenir la montre pour 104,99 euros seulement.

Une tocante agréable à l’œil

Sorties au côté du modèle Active, la Watch S1 de Xiaomi est composée avec des matériaux plus luxueux, à savoir un verre en saphir et un boîtier en acier inoxydable, lequel s’attache au poignet avec un bracelet en cuir. Avec son allure de montre horlogère, elle se montre à la fois discrète et élégante, et dispose d’un format relativement contenu (46,5 x 46,5 x 10,9 mm) pour un poids de 52 g sans le bracelet.

Pour l’affichage, la firme chinoise opte pour une dalle Amoled (compatible Always-on Display) de 1,43 pouce avec une définition de 466 × 466 pixels. Elle est suffisamment confortable pour lire les informations inscrites sur la montre. Doté d’un capteur de luminosité, vous pourrez l’utiliser en plein jour et la consulter confortablement sans être gêné par les reflets. Il sera d’ailleurs possible de personnaliser la montre avec plus de 200 cadrans proposés sur le catalogue de la marque.

Un suivi d’activité poussé

Xiaomi met aussi le paquet sur les fonctionnalités. La Watch S1 est capable de mesurer votre fréquence cardiaque, mais également votre saturation en oxygène dans le sang (SpO2) ainsi que, le suivi du sommeil, du stress, etc. De nombreuses informations sont disponibles directement sur l’écran, mais il faut passer par l’application Mi Wear pour des analyses plus poussées et complètes. Côté sport, on retrouve 19 activités qui sont proposées de base, mais il est possible d’avoir accès à 100 autres modes d’exercices. La montre intègre aussi un GPS double bande pour faciliter ses entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis.

Sur la partie autonomie, Xiaomi a intégré un accumulateur de 470 mAh dans sa Watch S1. D’après la marque, elle est capable de fonctionner 12 jours en utilisation « normale », jusqu’à 24 jours en mode économie d’énergie, et 30 heures avec le GPS activé. Comptez plutôt 5 jours, car le mode always-on et les mesures de santé ont tendance à réduire l’autonomie. C’est toujours mieux que certains concurrents. Avec celle de Xiaomi, vous allez pouvoir mesurer le sommeil la nuit sans avoir besoin de la recharger chaque soir. Elle dispose même de la charge sans fil.

Pour obtenir plus de détails, voici notre test sur la Xiaomi Watch S1.

Pour comparer la de Xiaomi Watch S1 avec d’autres références, nous vous invitons à aller jeter un œil à notre article regroupant les meilleures montres connectées du moment.

