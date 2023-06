Bouygues Telecom lance une offre fibre + forfait 5G à prix canon même après 1 an

Dernièrement, les opérateurs font tout pour que vous vous mettiez à la 5G, comme Bouygues Télécom qui propose cette série spéciale où le forfait 5G est aussi abordable qu'un forfait 4G. Il s'accompagne également d'une offre triple play avec la ligne téléphonique, la fibre et le décodeur TV 4K, l'ensemble revient à 44,98 euros par mois et surtout, le prix n'augmente pas au bout d'un an d'abonnement.

L’heure est peut-être venue pour vous de changer de forfait internet avant que le vôtre n’augmente son prix, c’est que les temps sont durs et qu’il faut faire des économies là où on le peut. Avec cette série spéciale fibre + mobile lancée par Bouygues Télécom vous pouvez faire des économie sur votre facture de télécom, notamment grâce à la réduction sur le forfait mobile 5G dont vous pouvez profiter si vous souscrivez d’abord à la série spéciale Bbox.

Ce que propose Bouygues Télécom dans sa série spéciale fibre + mobile

Une offre triple play avec une box fibre

Un forfait 5G de 100 Go dont 50 Go à l’étranger

Un prix total qui n’augmente pas au bout de la première année

En ce moment, Bouygues Télécom propose une série spéciale comprenant une offre triple play avec la fibre à 29,99 €/mois ainsi qu’un forfait mobile 5G de 100 Go à 14,99 €/mois pour un total de 44,98 €/mois. De plus, le tarif de l’ensemble n’augmente pas au bout de la première année.

Ce que propose l’offre triple play avec la fibre

Le forfait internet est une offre triple play, c’est-à-dire qu’elle réunit internet, la téléphonie et une offre TV. Étant donné que la Bbox présentée ici utilise la fibre, vérifiez d’abord votre éligibilité avant de souscrire à cette série spéciale. Elle délivre des vitesses de transfert pouvant s’élever jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en montant. Ce n’est pas la box la plus rapide de l’opérateur mais ce sont des vitesses bien suffisantes pour télétravailler ou télécharger un film en une poignée de secondes.

La Bbox s’accompagne d’un décodeur TV vous donnant accès à plus de 180 chaînes et vous permettant de regarder certains contenus en 4K. Bien sûr, les plateformes de SVOD ayant leur propre canal sont directement accessibles d’une pression sur la télécommande, c’est le cas de Netflix ou d’Amazon Prime Video. Côté téléphonie, vous avez les appels illimités vers les fixes et mobiles de France ainsi que les fixes de plus de 110 destinations.

Ce que propose le forfait 5G de 100 Go

Normalement proposé à 19,99 €/mois, ce forfait 5G de Bouygues Télécom est ici facturé à 14,99 €/mois si vous souscrivez d’abord à l’offre spéciale Bbox. Ce forfait mobile met à votre disposition une enveloppe de 100 Go de données mobiles dont 50 Go peuvent être utilisées à l’étranger, depuis les pays de l’Union européenne, les DOM, Andorre et la Suisse. Quelques bonus sont inclus : le prêt gratuit d’un téléphone en cas de perte, vol, casse ou panne et la solution de sécurité Norton pendant 24 mois.

Vous avez également les appels et les SMS illimités depuis la France, les DOM, les pays de l’UE, Andorre et la Suisse. De quoi profiter de la qualité des communications de Bouygues Télécom qui est la meilleure parmi les quatre grands opérateurs du marché selon les derniers relevés de l’ARCEP. La qualité du réseau internet est classée deuxième, juste derrière Orange, et le déploiement de la 5G continue d’aller bon train avec plus de 900 nouvelles antennes entre septembre et décembre 2022.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur Bouygues Télécom.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe, qui sera expédiée en 48 heures . Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Afin de comparer cette offre de Bouygues Télécom avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres fibre et ADSL et celui des meilleurs forfaits 5G.

