La barre de son Sonos Beam, à la fois compacte et puissante, est à -25 %

Si vous êtes en quête d’une barre de son à la qualité audio puissante et détaillée, la Sonos Beam Gen 2 a de sérieux atouts. Elle est d’ailleurs plus intéressante en passant de 549 euros à 419 euros.

Suite au succès de la première version, Sonos propose la Beam Gen 2. Une barre de son qui vient nettement améliorer la partie audio, grâce à la prise en charge du Dolby Atmos. Toujours aussi compacte, elle se trouve à un meilleur prix aujourd’hui grâce à cette remise de 130 euros.

La Sonos Beam (Gen 2), c’est quoi ?

Une barre de son compacte et élégante

L’ajout du Dolby Atmos pour un plus immersif

Un son puissant et détaillé

Affichée à 549 euros, la barre de son Sonos Beam (Gen 2) est actuellement disponible en promotion à 419 euros sur le site Ubaldi en appliquant le code 10UBA1923. Elle est aussi disponible en coloris noir à 439 euros contre 549 euros sur le site de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant Sonos Beam (Gen 2). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sonos Beam (Gen 2) au meilleur prix ?

Des finitions élégantes

La Sonos Beam Gen 2 reprend l’esthétique de la première version, avec des courbes arrondis aux extrémités et des dimensions toujours aussi compacts. La Gen 2 se différencie en face avant, pour avoir abandonné le revêtement en tissu, et opter pour une grille acoustique en polycarbonate avec le logo en façade. Les finitions sont tout aussi premium, c’est d’ailleurs moins salissant et plus facile à nettoyer, surtout si vous la prenez en blanc.

Sur le dessus, on retrouve les contrôles tactiles (réglage du volume, lecture/mise en pause de la musique, désactivation des micros, etc). Niveau connectique, la Beam Gen 2 se contente de proposer qu’un seul port HDMI. Ce dernier servira à la connecter à votre téléviseur ou tout autre appareil. Il y a aussi une prise HDMI eARC. En revanche, côté connectivité, elle n’est toujours pas compatible Bluetooth, mais fonctionne avec AirPlay 2 pour pouvoir lancer vos contenus depuis votre iPhone.

Des améliorations bienvenues

C’est plutôt à l’intérieur que beaucoup de choses ont changé. La seconde génération monte en grade. Pour diffuser du son, elle s’appuie sur cinq haut-parleurs (contre 3 sur la génération précédente). De ce fait, la barre de son de Sonos offre un son toujours aussi enveloppant, comprenant des basses bien présentes, qui vous permet d’éviter d’ajouter un caisson dédié. Son processeur, plus rapide qu’auparavant, va coordonner plus efficacement les haut-parleurs. Les voix sont détaillées et bien en relief, le son très clair et immersif.

Mais la véritable force de cette deuxième version est l’ajout du Dolby Atmos qui apporte de la verticalité. C’est surtout visible en jeu vidéo ou dans des films d’action avec beaucoup d’activités (course poursuite en voiture, bruits de combat, etc.). C’est la force du Dolby Atmos de proposer un son qui se veut 3D.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de barres de son, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en fonction de son budget.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.