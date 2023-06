« Ok Google, baisse le prix du Nest Hub (2e gen) de 40 % pour les soldes »

La première génération du Nest Hub de Google se voulait être une centrale d'informations personnelles pour la maison. Pour la deuxième version de son Nest Hub, Google s'est davantage concentré sur l'analyse et l'amélioration du sommeil de son utilisateur, notamment grâce à son capteur Soli intégré. Aujourd'hui l'écran intelligent est disponible à 59 euros sur la boutique de la Fnac.

À l’image de son prédécesseur, le Nest Hub deuxième génération de Google est un assistant domestique équipé d’un écran. Concurrent de l’Amazon Echo Show, le Nest Hub propose de nombreuses applications avec notamment un accès direct à YouTube, Deezer, Spotify, etc. le tout chapeauté par l’assistant vocal de Google. Pour cette seconde itération, le géant du numérique a intégré des fonctionnalités de suivi et d’analyse de sommeil de son utilisateur, sans pour autant bousculer la recette déjà très efficace de son aîné. Le Nest Hub 2ème génération est en baisse de prix de 40 euros.

Les caractéristiques du Nest Hub 2ème génération

Le suivi du sommeil grâce au capteur Soli

La commande gestuelle avec le Motion Sens… un peu gadget

Des fonctionnalités supplémentaires pour le même prix que la 1ère génération

Initialement proposé au prix de 99 euros, le Nest Hub 2 est désormais accessible pour 59 euros sur la boutique de la Fnac ainsi que de Darty.

Le suivi du sommeil et le motion sens, les seules nouveautés

Pour cette nouvelle génération de Nest Hub, Google a pris le parti de ne pas ajouter de caméra afin de ne pas faire de l’ombre au Nest Hub Max, conçu pour fonctionner dans toute la maison. Au lieu de cela, la firme réserve l’usage du Nest Hub 2 à la chambre à coucher. Pour ce faire, Google a intégré un nouveau capteur nommé Soli, totalement dédié au suivi du sommeil.

L’objectif est de mieux comprendre vos habitudes de sommeil en affichant à l’écran des données concernant la respiration, l’environnement de la pièce (luminosité et température) et éventuellement les ronflements. Le Nest Hub n’est toutefois pas en mesure de détecter les phases de sommeil profond, léger ou paradoxal, et ne peut suivre qu’une seule personne à la fois.

La fonctionnalité de Motion Sense permet quant à elle d’effectuer des commandes gestuelles. Vous pouvez ainsi contrôler de la main les contenus de musique ou vidéo, ou bien répéter/stopper le réveil, et… C’est à peu près tout. Bien que pratique à quelques occasions, l’usage du Motion Sense reste assez exceptionnel.

Rien de nouveau sous le soleil

Hormis ces nouvelles fonctionnalités, la 2ᵉ génération du Nest Hub reste cruellement proche de la première. L’écran de la centrale ne s’est pas amélioré, et l’interface n’est pas beaucoup plus pratique. À choisir, les Nest Hub 2 reste tout de même plus intéressant puisque, pour le même prix, vous disposez des nouvelles fonctionnalités sous la main.

On notera toutefois une reconnaissance vocale plus efficace du côté du Nest Hub 2, grâce à la présence d’un troisième micro intégré dans l’assistant. On peut donc rester à une certaine distance pour faire sa commande vocale et être tout de même entendu par la centrale. Pratique !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nest Hub 2.

