Ce laptop gaming MSI (RTX 4070 + i7 12e gen) est moins cher de 500 € durant les soldes

Avec un PC portable doté d'une carte graphique RTX 4000, vous avez le nec plus ultra de la puissance graphique, de quoi faire tourner sans aucun problème les jeux AAA actuels et ceux à venir. Avec les soldes d'été, vous pouvez obtenir une de ces configurations pour bien moins cher que d'habitude comme ce MSI Katana 15 avec une RTX 4070 à 1274,99 euros au lieu de 1799 euros chez Cdiscount.

Le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR a tout du PC portable gamer performant et polyvalent avec ses composants haut de gamme dont la fameuse carte graphique RTX 4070. Il dispose également d’un espace de stockage élevé et d’assez de mémoire vive pour lancer n’importe quel jeu AAA. Malgré un ou deux défauts inhérents à quasiment tous les laptops gamer, ce MSI Katana 15 est un des meilleurs deals de ces soldes d’été avec cette réduction de plus de 500 euros.

Le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR en quelques points

Une RTX 4070 avec un Core i7 de 12e génération

Un écran FHD rafraîchi à 144 Hz

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM

Au lieu de 1799 euros habituellement, le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR est maintenant disponible en promotion à 1274,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299.

Un écran calibré pour les parties frénétiques

Histoire d’être débarrassé, commençons par l’un des défauts du MSI Katana 15 B12VGK-240XFR, il s’agit du poids du laptop qui s’élève à 2,25 kg et qui ne le rend pas aisément transportable, mais ça, c’est un grand classique avec les PC portables gamer. Pour ce qui est du design, et là, c’est moins commun, MSI fait le choix de la sobriété avec ce capot tout de noir vêtu, probablement dans le but de rester discret dans le cadre d’un usage professionnel.

L’écran de 15,6 pouces est une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels), vous avez une résolution basique, mais surtout une technologie d’affichage prisée par les gamers car elle donne des angles de vision plus importants ainsi qu’une bonne colorimétrie. Mais le plus important reste le taux de rafraîchissement qui s’élève à 144 Hz, c’est la base de ce que devrait avoir tout bon laptop gamer. Cette fluidité rendra vos parties de jeux vidéo plus qu’agréables, surtout ceux où les phases d’action sont particulièrement frénétiques.

De l’ultra haut de gamme dans le châssis

Avec sa carte graphique RTX 4070, le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR est paré à toutes les utilisations, pour le montage vidéo sur des logiciels complexes mais surtout pour faire tourner les derniers jeux AAA. Vous pourrez régler les paramètres graphiques au maximum, ou presque, et profiter de certaines technologies telles que le ray-tracing qui améliore le rendu de la lumière pour qu’il soit le plus proche possible de la réalité ainsi que le DLSS qui augmente la résolution de l’image tout en préservant la fluidité.

Cette carte graphique s’accompagne d’un processeur Intel Core i7-12650H à 10 cœurs et 16 threads et capable d’une fréquence turbo de 4,7 GHz. Il est ici épaulé par 16 Go de RAM DDR5, ce qui vous permet d’être très productif dans le multitâche. Vous avez également un espace de stockage de 512 Go grâce à un SSD NVMe, de quoi vous constituer une belle ludothèque et de réduire considérablement les temps de chargement lors de vos partie. Enfin, ne comptez pas profiter d’un usage nomade avec ce laptop puisque son autonomie tourne aux alentours de 5 heures.

