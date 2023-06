999 €, c’est le prix canon de ce géant TV QLED 85 pouces pendant les soldes d’été

Rares sont les promotions sur des téléviseurs d'une aussi grande surface d'affichage, et grâce aux soldes, trouver des TV de 85 pouces au meilleur rapport qualité prix, c'est possible ! Ce modèle de chez TCL équipé d'une dalle QLED de 85 pouces chute à 999 euros.

Avant d’acheter un téléviseur de 85 pouces, assurez-vous d’abord d’avoir assez de place pour la poser quelque part. On parle tout de même d’une diagonale de 216 cm. Après ça, vous pourrez utiliser la TCL 85C731 autant pour binger des séries sur Netflix que profiter des parties de jeu vidéo en qualité optimale. En ce moment, ce TV QLED 4K voit son prix chuter sous les 1 000 euros.

Ce que l’on apprécie du TCL 85C731

Sa dalle Qled immense de 85 pouces

Compatible 4K HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ et Atmos

Des fonctionnalités gaming : 4K@120 Hz, ALLM + VRR

L’interface Google TV

Avec un prix barré à 1 499 euros, le téléviseur TCL 85C731 se trouve actuellement en promotion à 1 199,20 euros sur site Carrefour, mais grâce à une ODR d’une valeur de 200 euros, le téléviseur tombe à 999,20 euros.

Une expérience comme au cinéma

Avec ses bordures fines, et son design sobre et élégant, le téléviseur TCL 85C731 se ferait presque passer pour un cadre une fois attaché à un mur. Un cadre immense puisque la dalle de cette télé atteint 85 pouces, soit une diagonale de 216 cm. Les deux pieds à chaque extrémité permettent de poser la TV sur une surface plane, mais on vous conseillera tout de même de posséder un meuble d’au moins 2 mètres de long.

Pour un écran de cette taille et avec cette qualité d’image, le modèle de TCL n’a pas à rougir face aux téléviseurs Oled équivalents et plus onéreux. Sa dalle Qled offre une excellente qualité d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants. Ce téléviseur fournit des détails plus précis et des images plus réalistes grâce à sa compatibilité 4K HDR. ll est aussi compatible avec les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. Quant à l’audio, TCL propose deux haut-parleurs Onkyo avec une puissance de 2 x 10 W est prenant en charge le Dolby Atmos.

Coche toutes les cases

Avec ce TV TCL, les joueurs et joueuses ne sont pas non plus négligés. Si vous disposez d’une console next-gen (PS5 ou Xbox Series X), ce modèle comporte quatre ports HDMI 2.1, et autorise un contenu 4K à 120 images par seconde. Le taux de rafraîchissement de la dalle, à 100 Hz, permet une excellente fluidité d’image. Les technologies Freesync, ALLM et VRR sont aussi de la partie, pour offrir une meilleure expérience en jeu, réduire le temps de latence et de lutter contre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran

Pour terminer, comme toutes les récentes références de la marque, la série 85C731 tourne sous Google TV. L’interface est simple à appréhender et donne accès à tout un tas de contenus. Gratuits ou payants, vous disposerez d’un accès à toutes les applications phares depuis le PlayStore, pour ne jamais manquer de programmes. Vous retrouverez aussi à toutes les plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Le système est complet et intuitif, et vous pouvez même le contrôler à la voix via Google Assistant grâce au microphone intégré à la TV.

