Avis aux nostalgiques, la borne d’arcade Tortues Ninja est soldée à -40 %

Les bornes d'arcade sont souvent bien onéreuses, ce qui fait d'elles des objets plutôt rares dans nos intérieurs. Heureusement, il est possible de tomber sur des références en promotion, comme c'est le cas avec la borne Tortues Ninja d'Arcade 1 Up, qui est soldée à 324,50 euros au lieu de 499,99 euros chez Boulanger.

Le plus grand plaisir des amateurs de rétrogaming est sans conteste de redécouvrir de grands classiques et surtout de rejouer à des jeux de leur enfance. Pour ce faire, les gamers nostalgiques peuvent acquérir certaines consoles d’ancienne génération ou bien opter pour une borne d’arcade, synonyme de parties de jeux nerveuses en solo ou à plusieurs. La société américaine Arcade 1 Up en a justement conçu plusieurs à destination des passionnés, à l’image de la borne d’arcade Tortues Ninja. D’habitude très onéreuse, cette référence profite heureusement des soldes d’été et voit son prix baisser de 40 %.

Les points essentiels de la borne d’arcade Tortues Ninja

Deux jeux rétro

Un écran de 17 pouces

Des parties à 4 joueurs

Initialement affichée à 549 euros, la borne d’arcade Tortues Ninja d’Arcade 1 Up est désormais proposée à 324,50 euros chez Boulanger.

Une borne pour jouer à plusieurs

Avant toute chose, il faut savoir que la borne d’arcade Tortues Ninja d’Arcade 1 Up n’est clairement pas à un format mini, contrairement à d’autres références actuelles comme la récente Neo-Geo Mini. Avec sa hauteur de 1,54 m et sa profondeur de 48 cm, elle nécessitera un espace suffisant pour être installée dans un salon ou, mieux, une salle de jeux. Autrement, au niveau du design, Arcade 1 Up n’a pas misé sur la sobriété puisque les Tortues Ninja s’affichent en long, en large et en travers sur la borne, à grands renforts de couleurs criardes et d’images un brin kitch, ce qui plaira sans aucun doute aux plus nostalgiques d’entre nous.

Concernant les quatre joysticks et boutons de la borne, ceux-ci adoptent des couleurs différentes, une pour chaque joueur. En effet, il est possible de jouer à quatre maximum sur cette borne Tortues Ninja. Si le deck paraît plutôt long en apparence, vous devrez peut-être vous serrer un peu si votre partie se joue effectivement à quatre. Par ailleurs, il est conseillé de se munir d’un rehausseur pour pouvoir jouer debout plus facilement, sans se casser le dos en se voûtant vers l’écran. Concernant l’écran, celui-ci mesure 17 pouces, ce qui est une diagonale suffisante pour pouvoir jouer assez confortablement.

Deux titres disponibles

Sur cette borne, Arcade 1 Up a intégré deux jeux : Teenage Mutant Ninja Turtle et Turtles In Time. Vous pourrez ainsi incarner nos chères tortues mutantes, Leonardo, Raphael, Donatello ou Michelangelo, dans deux titres de la franchise, qui s’allieront pour combattre le redouté Shredder. On regrettera tout de même qu’il n’y ait pas plus de titres intégrés dans la borne…

Quelles sont les meilleures consoles rétrogaming et jeux vidéos rétro en 2023 ?

