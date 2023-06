Le dernier TV The Frame de Samsung (50″) perd 460 euros durant les soldes d’été

Samsung renouvelle tous les ans sa gamme The Frame, des TV-tableaux capables de passer pour des toiles de maître lorsqu'elles sont en veille. Grâce aux soldes d'été, la dernière mouture de cette année est en promotion dans sa version de 50 pouces. Ce TV passe à 839 euros au lieu de 1299 euros chez Rue du Commerce.

Vous les attendiez avec impatience, les soldes d’été ont enfin débarqué pour vous faire profiter de nombreuses promotions sur le marché de la high-tech et même les appareils sortis cette année n’y échappent pas. C’est le cas de la version 2023 du Samsung The Frame de 50 pouces. Au lieu d’améliorer la qualité de l’image, déjà excellente, le constructeur sud-coréen a décidé que ce TV devait encore plus ressembler à un tableau. Vous pouvez juger par vous-même avec sa réduction de 460 euros chez Rue du Commerce.

Le Samsung The Frame TQ50LS03B en bref

Une dalle QLED de 50 pouces en 4K

Revêtement mat et câbles déportés qui subliment son camouflage

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Au lieu de 1299 euros habituellement, le Samsung The Frame TQ50LS03B est maintenant disponible en promotion à 839 euros chez Rue du Commerce.

Un TV-tableau qui ressemble de plus en plus à un tableau

La gamme 2023 des TV The Frame a été présentée lors du CES de 2023 de Las Vegas, si on ne signale aucune nouveauté technologique particulière, c’est sur le design que le constructeur sud-coréen a apporté des améliorations. Grâce à un nouveau revêtement mat, l’écran ne renvoie quasiment aucun reflet, qu’il soit allumé ou éteint, ce qui donne encore plus l’impression d’avoir affaire à un tableau. Le cadre personnalisable et les câbles déportés dans un boîtier extérieur renforcent l’illusion.

Les The Frame sont disponibles en plusieurs versions, d’une diagonale de 32 pouces à une diagonale de 85 pouces, mais tous ont le même écran. Ce TV est doté d’une dalle QLED en définition 4K (3840 x 2160 pixels) ainsi que d’un Quantum Processor 4K qui upscale les flux vidéo entrants vers l’ultra haute définition. Le Samsung The Frame TQ50LS03B profite également de nombreux traitements vidéo et audio comme le HDR, Q-Symphony ou OTS qui peut générer un son surround virtuel avec ses deux haut-parleurs.

Moins de fonctionnalités pour la version de 50 pouces

Les Samsung The Frame de 32, 43 et de 50 pouces sont moins bien dotés que leurs grands frères sur le taux de rafraîchissement et, en conséquence, sur le gaming. Alors que les plus grands écrans ont une fréquence d’image native de 100 Hz pouvant grimper jusqu’à 120 Hz en jeu, le Samsung The Frame TQ50LS03B n’a qu’un taux de rafraîchissement natif de 50 Hz pouvant grimper jusqu’à 60 Hz. Le jeu en 4K 120 FPS est impossible étant donné que ce TV est dépourvu de la norme 2.1 sur ses quatre ports HDMI.

Pour la partie Smart TV, le Samsung The Frame TQ50LS03B se base sur le logiciel maison de Samsung, Tizen 6.0. Il vous permettra de naviguer sur Internet et d’avoir un accès direct sur certaines plateformes de SVOD et applications telles que Netflix, YouTube, Samsung TV Plus, Amazon Prime Video, etc… Il est également compatible avec SmartThings, la solution domotique de Samsung qui vous permet de contrôler votre dalle avec votre smartphone ou à la voix. Les commandes vocales sont possibles via Alexa, Bixby et Google Assistant également.

