Amazon fait perdre 50 % au très populaire SSD Crucial MX500 de 2 To lors des soldes

Pour donner un coup de boost à votre PC ou ordinateur portable, il vous faudra miser sur un très bon SSD interne, comme le Crucial MX500. En plus, sa version 2 To revient à moins de 105 euros durant les soldes.

Solution de stockage principale, espace supplémentaire, meilleur confort… il existe actuellement bien des raisons de s’offrir un nouveau SSD. La marque Crucial est réputée pour fournir des solutions de stockage, solides et performantes. C’est le cas du MX500, l’une des meilleures références dans sa catégorie, qui profite en ce moment d’une remise de près de 50 % pour sa version 2 To.

Que propose le Crucial MX500 ?

Des vitesses jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture

La technologie 3D NAND de la partie

Une capacité totale de 1 To

Au lieu d’un prix barré à 198,99 euros, le SSD Crucial MX500 avec 2 To de stockage est en ce moment proposé au prix de 104,99 euros sur Amazon.

Pourquoi choisir le SSD Crucial MX500 ?

Crucial est une marque de choix si vous aviez dans l’idée d’ajouter un SSD à votre configuration PC. Sa référence MX500 est de loin la plus populaire.

Ce SSD, au format standard de 2,5 pouces, offre de belles performances : ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. De quoi permettre un démarrage rapide de votre machine, d’exécuter vos logiciels sans encombre ainsi que de naviguer sur Internet de façon fluide.

Le MX500 est doté d’une capacité de stockage de 2 To. Parfait pour pouvoir profiter de plus de contenus, comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels. Si vous avez besoin d’installer des programmes nécessitant de la réactivité, les temps de chargement seront réduits avec ce SSD. De plus, la technologie 3D NAND est également de la partie pour gagner en endurance, en rapidité et économiser en consommation énergétique.

