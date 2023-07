L’excellent photophone Pixel 7 profite de 100 € de réduction durant le Prime Day d’Amazon !

En ce moment les soldes ont lieu, mais pas que ! Ce 11 et 12 juillet, c'est le Prime Day d'Amazon, moment opportun pour faire de bonnes affaires. Avant de partir en vacances, c'est peut-être le moment de changer pour un très bon smartphone en photo : le Pixel 7. Ces deux jours, il profite d'une réduction de 100 euros sur Amazon.

C’est l’été et c’est peut-être les vacances pour vous. L’occasion de prendre de jolies photos, encore faut-il avoir le bon photophone. Pour cela, le Pixel 7 est reconnu pour la qualité des clichés qu’il peut prendre, au regard de son prix. L’opportunité est encore plus belle ces 11 et 12 juillet durant le Prime Day d’Amazon puisque le smartphone de Google profite de 100 euros de réduction, passant de 649 à 549 euros sur Amazon.

Le Google Pixel 7, c’est quoi ?

Le meilleur rapport qualité/prix en photo

Une interface complète et mise à jour régulièrement

Un écran qui donne envie

Vendu habituellement à 649 euros, le Google Pixel 7 dans sa configuration avec 128 Go de stockage est vendu à 549 euros sur Amazon durant le Prime Day 2023.

Le Pixel 7 est également vendu avec des écouteurs sans-fil, les Pixel Buds Pro. Dans sa version avec 128 Go de stockage toujours, ce bundle est en promotion à 599 euros.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Google Pixel 7.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 7 au meilleur prix ?

Un excellent smartphone en photo à prix réduit

La section photo de la fiche technique du Pixel 7 fait rêver : un capteur photo principal de 50 Mpx, couplé à un ultra-grand-angle de 12 Mpx ainsi qu’à une caméra selfie de 10,8 Mpx. Les deux premiers ont même droit à un autofocus laser ainsi qu’à une stabilisation optique et électronique.

Parler de la fiche technique c’est bien, mais parler de la pratique, c’est encore mieux. Dans les faits, le capteur principal offre beaucoup de détails et de jolies couleurs. Pour du milieu de gamme, c’est même magnifique : vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Quant à l’ultra-grand-angle, s’il est moins précis, il n’en reste pas moins satisfaisant. Sa principale force, c’est de conserver presque autant de couleurs que le capteur principal, ce qu’on ne voit que trop rarement.

Tout ça ne serait pas possible sans les algorithmes d’intelligence artificielle qu’offre la caméra du Pixel 7. C’est ce qui fait presque tout le travail et la magie de ce smartphone milieu de gamme. Cela se remarque sur le mode portrait, où il n’y a pas grand-chose à reprocher au détourage, y compris en selfie.

Un bel écran Oled, mais surtout la Pixel Experience

Passons sur l’écran du Pixel 7 : format 20:9, diagonale de 6,3 pouces en Oled et en 90 Hz. Pas de 120 Hz donc, mais ce n’est pas réellement handicapant. Il offre une belle luminosité et des couleurs précises : parfait pour pleinement profiter de ses photos. Si l’autonomie est correcte, il faut mentionner le fait que la recharge est très lente au regard du marché en 2023. Près d’une heure et demie pour une charge complète, c’est très long. D’autant plus que les performances proposées ne sont pas les meilleures, mais l’on sait que la philosophie du Pixel 7 ne se situe pas ici.

Enfin, il faut parler de la Pixel Experience, la surcouche Android 13 du Pixel 7. Déjà, Google propose trois ans de mises à jour d’Android et cinq ans de patchs de sécurité, ce qui n’est pas si mal. Cette interface est très fluide avec de belles animations. Mais ce n’est pas tout : si vous aimez personnaliser votre smartphone, le Pixel 7 est l’un des meilleurs. On trouve par exemple la synchronisation des couleurs en fonction de votre fond d’écran avec la fonction Monet. La Pixel Experience, c’est aussi des fonctionnalités exclusives, qui n’arrivent que plus tard sur les autres modèles. Enfin, si vous êtes dans l’écosystème Google (objets connectés, Gmail, Google Photos, etc.), la symbiose entre le Pixel 7 et les applications Google vous ravira.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test du Pixel 7.

