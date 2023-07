Le prix du OnePlus 10T perd 100 euros pour le Prime Day Amazon

Si vous vouliez un téléphone légèrement moins cher que le OnePlus 10 Pro, il n'y avait pas de OnePlus 10. Mais ne vous inquiétez pas, le OnePlus 10T est là pour combler ce manque. Il proposait alors la puce la plus puissante du marché sous les 800 euros ainsi qu'une charge 150 W. Le OnePlus 10T est disponible à 459 euros au lieu de 559 euros pour le Prime Day Amazon.

OnePlus a enfin assumé sa fusion avec Oppo, et cela se voit clairement avec le OnePlus 10T. Adieu l’alert slider, au revoir à l’identité d’OxygenOS qui ressemble de plus en plus à ColorOS. Mais une fois le choc passé, on réalise rapidement que cela n’empêche pas ce téléphone d’être excellent. En réalité, il est parfaitement équilibré tout en mettant l’accent sur certains aspects qui raviront la jeune clientèle de OnePlus. La version du OnePlus 10T 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 459 euros au lieu de 559 euros pendant le Prime Day Amazon.

Ce que cache le OnePlus 10T

La puce Snapdragon 8+ Gen 1

Pas de certification IP, attention à l’eau

Un capteur principal efficace pour les photos

Pendant l’Amazon Prime Day 2023, du 11 au 12 juillet, le OnePlus 10T est disponible à 459 euros au lieu de 559 euros. Cette offre est réservée aux membres Prime Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus 10T. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus 10T au meilleur prix ?

Sous le capot, le Snapdragon 8+ Gen 1

Le OnePlus 10T se démarque dans deux domaines : la charge rapide pour partir de chez soi sans se soucier de l’autonomie (qui reste moyenne par ailleurs) et les performances graphiques qui permettent de jouer à tous les jeux disponibles sur smartphone sans aucun problème, même les jeux en 3D. Le OnePlus 10T dispose d’une meilleure puce que son ainé, le OnePlus 10 Pro, puisqu’il s’équipe ici du Snapdragon 8+ Gen 1, l’avant-dernière génération disponible.

Pour le reste, OnePlus a trouvé le bon équilibre qui devrait satisfaire la plupart des utilisateurs sans faire exploser le budget. Les photos sont de qualité acceptable sans être exceptionnelles, son design efficace met en valeur son grand écran OLED de 6,7 pouces et son expérience logicielle ne s’encombre pas de fioritures inutiles.

Un logiciel sous oxygène

Le OnePlus 10T a été mis à jour vers Android 13. Sans entrer dans les détails, notez que l’interface des OnePlus se rapproche grandement de celle des Oppo. Cela se traduit par une fluidité et une réactivité accrues lors des mises à jour, mais au détriment de sa personnalité distinctive.

En résumé, le OnePlus 10T est un téléphone agréable à utiliser, sans grandes faiblesses. C’est un choix judicieux si vous êtes un joueur passionné et que vous pouvez rapidement le recharger dès qu’il a besoin d’un coup de boost. Son positionnement tarifaire le place dans la catégorie premium, une place qu’il mérite amplement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus 10T.

Afin de comparer le OnePlus 10T avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les smartphones à moins de 800 euros.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Les Prime Day durent seulement 48 heures et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien manquer, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100 % garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.