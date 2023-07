La Samsung Galaxy Watch 5 n’a jamais été aussi bon marché que pendant le Prime Day d’Amazon

La Galaxy Watch 5 de Samsung est une bonne montre sur bien des points. Pour le Prime Day, elle tombe à 219 euros contre 329 euros à sa sortie.

En attendant l’annonce officielle de la sixième génération, la Galaxy Watch 5 reste encore une valeur sûre dans ce domaine, surtout quand elle est proposée à un prix sacrifié. Pour le Prime Day d’Amazon, sa version avec un boîtier de 44 mm profite en ce moment d’une réduction de 110 euros sur son prix habituel.

Les bons points de la Samsung Galaxy Watch 5

Une montre agréable à porter

De nombreuses fonctionnalités et applications

Une interface proche des smartphones Samsung

Au lieu de 329 euros habituellement, la Samsung Galaxy Watch 5 (44 mm) en version noire est maintenant disponible en promotion pour le Prime Day d’Amazon à 219 euros. La version blanche est aussi en promotion pour le même prix.

Notez aussi que les versions Pro des Galaxy Watch 5 sont aussi en promotion, en version noire et Titane à 299 euros, soit 100 euros de moins que leur prix habituel.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 5 au meilleur prix ?

Une montre qui a déjà fait ses preuves

Difficile de distinguer une Galaxy Watch 5 d’une Galaxy Watch 4, ces deux montres connectées sont identiques au premier coup d’œil. Cela n’empêche pas le dernier modèle en date d’être agréable à porter et de pouvoir vous suivre partout avec sa certification IP68 lui permettant d’être immergée jusqu’à 1,50 mètre de profondeur. Vous n’aurez donc pas à l’enlever dès que vous vous douchez ou que vous allez vous baigner, ce qui lui permet notamment de mesurer vos performances lorsque vous faites quelques longueurs à la piscine.

L’écran est une dalle Super AMOLED de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels et compatible avec la fonctionnalité Always-On. Étant donné la nature de l’affichage, nous avons des contrastes infinis tandis que la luminosité s’ajuste automatiquement selon votre environnement. Enfin, le constructeur annonce une résistance de l’écran plus efficace de 60 % face aux rayures par rapport à la Galaxy Watch 4.

Un suivi santé et sport complet

Comme son prédécesseur, la Samsung Galaxy Watch 5 est bardée de capteurs pour assurer un suivi de vos performances sportives et de vos données de santé. Vous avez entre autres un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un podomètre, un GPS, un accéléromètre, une boussole et même de quoi assurer un suivi du sommeil avec une détection des ronflements. Vous avez enfin un impédancemètre capable de déterminer votre masse musculaire, votre taux de masse hydrique, votre masse graisseuse ou encore la densité de vos os.

Nous avons déjà mentionné le fait que le design était semblable à celui de la Galaxy Watch 4, il semble que ce soit aussi le cas pour le côté technique. On retrouve une fois de plus une puce Exynos W920 accompagnée de 1,5 Go de RAM et un espace de stockage de 16 Go. Le logiciel Wear OS 3, lui aussi encore présent, donne accès à un catalogue complet du Play Store afin de diversifier votre utilisation. Enfin, on a une autonomie toujours autant à la ramasse, la batterie de 284 mAh étant capable de tenir seulement une journée.

Notez aussi que les versions Pro des Galaxy Watch 5 sont aussi en promotion, en version noire et Titane à 299 euros, soit 100 euros de moins que leur prix habituel.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 5.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Watch 5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Les Prime Day durent seulement 48 heures et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien manquer, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100 % garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).