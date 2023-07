La musique est bonne, le prix des Jabra Elite 7 Pro aussi : 30 % de réduction durant le Prime Day

Les 11 et 12 juillet a lieu le Prime Day sur Amazon. Il s'agit de deux journées de grosses réductions en plein milieu des soldes. Deux belles journées pour faire de bonnes affaires, y compris en tech ! Parmi elles, les Jabra Elite 7 Pro, dont le prix passe de 199,99 euros à 139 euros.

Les Jabra Elite 7 Pro, c’est quoi ?

Des écouteurs true wireless intra-auriculaires

Jusqu’à 35 heures d’autonomie

5 minutes de charge pour 1 heure d’écoute

À leur sortie fin 2021, les Jabra Elite 7 Pro étaient vendus à 199,99 euros. Durant ce Prime Day 2023 qui se déroule jusqu’au 12 juillet, on peut trouver ces écouteurs Bluetooth Jabra à 139 euros seulement sur Amazon. Les écouteurs sont disponibles en plusieurs coloris : noir titane, or beige et noir.

Réduction de bruit active et belle autonomie

Pour les appels vocaux et pour la réduction de bruit, on trouve deux microphones par écouteur ainsi qu’un système de conduction osseuse. Les Jabra Elite 7 Pro propose une fonction de réduction de bruit active, ce qui permet d’atténuer les bruits. Pratique quand on marche dans la rue ou lorsqu’on est dans les transports en commun. On entend moins le bruit des voitures, de la ville, etc.

Côté autonomie, ça a l’air très bon : jusqu’à 8 heures d’affilée avec réduction de bruit active. En combinant cela avec le boîtier, on peut pousser jusqu’à 22 heures supplémentaires, soit 30 heures au total. De plus, cinq minutes de recharge rapide permettent de récupérer jusqu’à une heure d’écoute. Ces écouteurs sont certifiés IP57, ce qui permet de les immerger sous l’eau. s’ils tombent dans la piscine cet été, vous pourriez vous en sortir.

Que proposent les Jabra Elite 7 Pro en termes de qualité audio ?

En plus de ça, ces écouteurs Jabra offrent du Bluetooth multipoint : Jabra le fait depuis des années et ça fonctionne toujours aussi bien. Cela permet de connecter les Jabra Elite 7 Pro à son ordinateur et à son smartphone, le tout en même temps. De quoi changer de source à tout moment, sans avoir à déconnecter et à reconnecter les écouteurs.

Sur les codecs audio disponibles sur ce modèle, c’est classique : de l’AAC et du SBC et des transducteurs de 6 mm. On peut gérer la réduction de bruit active, mais aussi les réglages de l’audio via l’application compagnon Jabra Sound+ disponible sur iOS et Android. C’est là aussi qu’on peut régler la fonction HearTrough : il s’agit d’un mode de transparence permettant de mieux entendre les bruits atténués par les bouchons en silicone. Les boutons permettent de commander le son (piste suivante/précédente, augmenter/diminuer le volume), mais aussi d’activer son assistant vocal.

