Garmin fēnix 7 vs Garmin Instinct 2 : quelle montre de sport choisir pour les Prime Day ?

Certaines montres Garmin sont en promotion pour les Prime Day. Nous avons sélectionné et comparé deux offres pour vous : la Garmin fēnix 7 face à la Garmin Instinct 2.

Les montres Garmin n’ont plus rien à prouver : précision, autonomie et accompagnement sportif… Tout y est, sauf peut-être de la clarté dans les multiples gammes et modèles. Justement pour vous aider à choisir la meilleure montre pour vos besoins, et à l’occasion de Prime Day, nous avons choisi deux modèles Garmin en promotion.

Habituellement vendue 649 euros dans sa version Standard, la Garmin fēnix 7 est disponible à 479 euros pour les Prime Day. Celles et ceux qui privilégient l’autonomie aux nombreuses fonctionnalités se tourneront vers la Garmin Instinct 2 à 169 euros contre 299 euros en temps normal. Quoi qu’il arrive, ces deux très bonnes affaires sont en ligne jusqu’au 12 juillet seulement et sont accessibles pour les abonnés Amazon Prime.

La Garmin fēnix 7 en bref :

un suivi sportif très complet ;

un suivi GPS précis ;

au moins 14 jours d’autonomie.

L’offre sur la Garmin fēnix 7 est valable sur les tailles de boîtier S (42mm) et normal (47mm). Bonne nouvelle, les versions Solar sont quant à elle toutes en promotion : Garmin fēnix 7S Solar et fēnix 7 Solar à 509 euros au lieu de 799 euros, Garmin fēnix 7X Solar à 619 euros contre 849 euros habituellement.

La Garmin Instinct 2 en bref :

un style différent avec un second petit écran ;

toutes les fonctions essentielles ;

une autonomie théoriquement infinie.

Les promotions sur les modèles Garmin Instinct 2 sont nombreuses sur Amazon, mais retenez que la version Standard en noir tombe à 169 euros au lieu de 299 euros et que les versions Solar passent de 399 euros à 259 euros.

Laquelle vous correspond le mieux : fēnix 7 vs Insctinct 2

Les deux modèles que nous vous présentons aujourd’hui sont deux excellentes récentes montres de Garmin, mais elles s’adressent à des publics différents. Faisons bref. La Garmin fēnix 7 est la montre outdoor par excellence : elle embarque toutes les fonctionnalités et métriques de sport, que vous fassiez de la course à pied, du vélo, de la natation… Son autonomie est excellente grâce à son écran MIP : selon notre test, comptez minimum 14 jours d’utilisation avec une dizaine d’heures de course à pied. Vous voulez en savoir plus ? Direction notre avis complet sur la Garmin fēnix 7.

La Garmin Instinct 2 garde une très bonne base sportive, mais vient échanger certaines fonctionnalités contre encore plus d’autonomie. Ici, l’écran est en noir et blanc et n’est plus tactile. Toutefois, vous gagnez une espèce de petit écran dans l’écran, en haut à droite. Ce dernier met en avant une information selon le cadran affiché, en plus de donner cette apparence si caractéristique à la série Instinct de Garmin. Aussi, la montre est plus petite que la fēnix 7 : 45 mm vs 47 mm, ou 40 mm vs 42 mm pour les Instinct 2S et fēnix 7S. Certaines mesures de santé et de sport ne sont plus de la partie, mais l’essentiel est là.

Surtout, l’Instinct 2 ne propose pas de cartographie intégrée : ceux qui font de la randonnée ou qui aiment découvrir de nouveaux sentiers de trail doivent se tourner vers la fēnix 7. Aussi, la Garmin Instinct 2 perd la connexion aux services de streaming musicaux et n’est pas compatible avec le paiement sans contact Garmin Pay. Là aussi, certains vont préférer la fēnix 7.

L’atout majeur de la Garmin Instinct 2 est sans aucun doute son autonomie. Eh oui, la version Solar qui passe de 399 euros à 259 euros peut techniquement se recharger de manière illimitée avec le soleil — à condition de passer sa vie dehors, en trek ou sur un vélo. Autrement, en mode montre connectée, la Garmin Instinct 2 peut atteindre 28 jours contre 18 jours pour la Garmin fēnix 7.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

