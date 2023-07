Le meilleur aspirateur robot du moment à moins de 400 euros pendant les Prime Day

L'aspirateur robot Dreame L10s Pro fait partie des meilleures références du marché à l'heure actuelle. Pendant les Prime Day d'Amazon, le produit est en promotion et passe sous la barre des 400 euros.

Parmi les références mises en promotion pendant les Prime Day, se trouvent parfois nos recommandations de produits testés sur Frandroid. Le Dreame L10s Pro fait partie des meilleurs aspirateurs robots de l’année. Pendant quelques jours, le L10s Pro est en promotion à 399 euros au lieu de 479 euros.

Le Dreame L10s Pro, c’est quoi ?

Si d’habitude le Dreame L10s Pro est vendu à 479 euros, il est en promotion à 399 euros sur Amazon.

Un aspirateur robot facile à mettre en place

Le design du Dreame L10s Pro n’a rien d’exceptionnel même s’il faut saluer la qualité de ses finitions. Ce qui le rend d’abord intéressant, c’est la facilité de son installation. Une fois l’application Dreame Home téléchargée, le Wi-Fi connecté, l’aspirateur s’en va faire le tour du propriétaire afin de cartographier toutes les pièces. Une fois la première aspiration lancée, le Dreame L10s Pro se distingue par sa détection d’obstacles. Il est aussi tout à fait capable de reconnaître les surfaces sur lesquelles il passe afin d’adapter le nettoyage. Enfin la batterie de 5200 mAh permet jusqu’à 200 minutes de nettoyage.

Des performances remarquables, mais l’entretien fastidieux

Au cours des différents passages, l’aspirateur robot se révèle être irréprochable ne laissant aucune trace. Il est capable d’aspirer et de laver en simultané. Attention à ne pas mettre de détergent. Via l’application, vous avez la possibilité de régler l’intensité voulue. Le seul véritable hic, c’est que cet aspirateur robot doit obligatoirement être entretenu à la main. Vous devez vider le bac de poussière et aussi nettoyer les serpillères et attendre que ces dernières sèchent. Toutefois, au regard de son prix, c’est l’aspirateur robot que nous vous recommandons.

Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test du Dreame L10s Pro.

