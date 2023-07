Ce pack de 2 caméras de sécurité est presque à -50 % pour le Prime Day

Que ce soit pour partir sereinement en vacances ou pour surveiller votre domicile en votre absence, avoir des caméras chez soi peut être une bonne idée pour avoir l'esprit tranquille. C'est pourquoi Eufy propose pour le Prime Day un lot de 2 caméras de surveillance qui passe de 229 euros à seulement 119,99 euros.

Laisser son domicile sans surveillance pendant une longue période peut parfois devenir source d’anxiété. À moins que l’on soit prévenu de ce qui se passe chez soi directement depuis son smartphone. C’est notamment ce que propose la marque Eufy avec ses caméras de surveillance à des prix intéressants sur Amazon, la preuve avec ce kit incluant 2 caméras filmant en Full HD et proposé pour un tarif quasiment diminué de moitié.

Les avantages du kit Eufy 2 caméras

Deux caméras sans fil simple à installer

Filme en 1080p avec une bonne autonomie

Projecteur intégré et vision nocturne

Proposé au départ pour 229 euros, ce kit de 2 caméras Eufy Security descend à 119,99 euros pour le Prime Day Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le kit 2 caméras Eufy Security. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une installation facile et un bon rendu

Ce pack nous offre 2 caméras de surveillance sans fil facilement installables via le Home Base ; quelques minutes suffisent. Cette caméra est prête à résister aux intempéries extérieures avec notamment une certification IP67. Ces caméras fonctionnent sur batterie et peuvent tenir 6 mois consécutifs d’utilisation. Assurez-vous bien de brancher le Smart Hub (inclus dans ce pack) à votre routeur pour bien faire fonctionner l’ensemble.

Les deux caméras proposent une définition Full HD pour la surveillance de votre domicile avec un champ de vision de 140°, ce qui peut lui permettre de reconnaître un visage. La surveillance est également assurée grâce à un mode nocturne avec une qualité correcte ainsi qu’un projecteur intégré pour éclairer la zone visée par la caméra et dissuader de potentielles intrusions.

Plus que de simples caméras

Celles-ci utilisent également l’IA afin de proposer une détection des mouvements et distinguer les fausses alertes. Il est possible de définir ses propres zones de détection depuis l’application dédiée. Il est bien évidemment possible aussi de regarder en direct le flux vidéo des caméras et même d’entendre et de parler au besoin au travers des haut-parleurs et des microphones intégrés.

Les caméras Eufy viennent avec l’assistant Alexa et ne nécessitent aucun abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités, comme cela peut parfois être le cas généralement, notamment pour ce qui est du stockage cloud. Ici, vous n’aurez aucuns frais mensuels ni coût caché.

