Niu KQi2 Pro : la trottinette électrique profite d’une remise de 100 euros

Les trottinettes électriques sont devenues un moyen de déplacement très pratique, mais certaines références font parfois exploser le budget. Aujourd'hui, c'est le prix de la Niu KQi2 Pro que l'on voit baisser pour le Prime Day de 499 euros à 399 euros.

La trottinette électrique se popularise et certaines marques en profitent pour entrer dans nos villes à grand coup de produits aux prix intéressants et à la qualité de conception bien calibrée. Parmi ces marques qui jouent le jeu du bon rapport qualité-prix, on peut citer Xiaomi, mais aussi Niu. La marque chinoise spécialisée dans les véhicules urbains électriques voit son modèle KQi2 Pro profiter d’une bonne remise pour le Prime Day avec 100 euros de moins sur la facture.

Ce qu’il faut retenir de la Niu KQi2 Pro

Une autonomie de 40 km

Capacité à gravir des pentes de 15 %, et une vitesse de pointe de 25 km/h

Un bon rapport qualité-prix

En lieu habituellement de 499 euros, la Niu KQi2 Pro est maintenant disponible en promotion à 399 euros sur Amazon.

Les caractéristiques de la Niu KQi2 Pro

La Niu KQi2 Pro est une trottinette électrique qui se dote d’un moteur de 300 W et est capable de monter des pentes allant jusqu’à 15 %. Elle embarque une batterie de 365 Wh qui se recharge notamment à l’aide d’un freinage régénératif et possède des pneus de 10 pouces ainsi qu’un double système de freinage.

Cette dernière peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et possède un écran LCD en plus d’une connexion Bluetooth. Côté autonomie, elle peut atteindre jusqu’à 40 km et se recharge complètement en un peu plus de huit heures. Elle dispose en outre de quatre modes de conduite et est parfaitement adaptée pour des déplacements citadins. Elle est également certifiée IP54.

Un bon design et une application bien pensée

La trottinette vient avec son application Niu pour la contrôler. Il est possible de la verrouiller pour plus de tranquillité, de consulter ses statistiques de parcours ou encore de personnaliser la vitesse de la trottinette. L’interface de l’application est bien faite et l’on peut y mettre à jour le logiciel du produit, décider de la puissance du freinage régénératif, etc.

Niveau look, la Niu KQi2 Pro arbore un style moderne avec une structure solide, un cadran en aluminium et un poids de 18 kg. La qualité de construction est excellente, tout le câblage de la trottinette étant intégré en son sein pour un style plus épuré. Pas de présence de suspensions ici, certains types de routes pourront donc se faire ressentir plus que d’autres lors de la conduite.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

