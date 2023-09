Du Pixel 7a au Nest Audio, le Google Store casse le prix de ses produits phares

Pour f√™ter ses 25 ans, Google offre jusqu'√† 20 % de remise sur certains de ses produits phares : les Pixel 7, la Pixel Watch, le Nest Audio ... Bref tout y passe, c'est le moment o√Ļ jamais de faire de belles √©conomies sur les produits de la firme de Mountain View.

Google a d√©j√† r√©v√©l√© quelques visuels de ses prochains smartphones, mais ce n’est pas l’objet de cet article. En effet, la firme de Mountain View f√™te ses 25 ans, et pour c√©l√©brer cet √©v√®nement, le constructeur baisse le prix de ses produits phares, allant des smartphones, des √©couteurs sans fil, des enceintes connect√©es… et ce jusqu’√† 20 % de remise.

Les Google Pixel 7a, 7 et 7 Pro

Depuis leur sortie, la série 7 des Pixel a connu un fort succès. Le modèle 7a reprend les meilleurs éléments du flagship de Google avec un prix bien plus contenu et quelques concessions au passage. Le Pixel 7 offre quant à lui une fiche technique équilibrée et d’excellentes performances en photo. Concernant la version Pro, il marque des points avec son Super Res Zoom, un zoom utilisant le machine learning pour aller jusqu’à x30 à main levée. Le résultat obtenu est tout simplement impressionnant.

Google Pixel Watch

Premi√®re montre connect√©e con√ßue par Google, la Pixel Watch est bas√©e bien √©videmment sur Wear OS et sur le savoir-faire de Google, elle se distingue par son format galet original, mais √©galement ses mesures de sant√©. Sachez tout m√™me qu’elle comporte quelques d√©fauts, notamment au niveau de son autonomie ou du suivi de la fr√©quence cardiaque, mais l‚Äôensemble reste tout de m√™me globalement satisfaisant gr√Ęce √† des caract√©ristiques bien ma√ģtris√©es. Pour plus d’informations, n’h√©sitez pas √† lire notre test longue dur√©e sur la Google Pixel Watch.

Google TV Chromecast HD et 4K

Le catalogue de produit proposé par la firme américaine est varié, et on y trouve même des clés HDMI. Avec le Google Chromecast TV, vous allez pouvoir profiter des fonctions d’une Smart TV et installer vos services de SVOD préférés. Il existe deux versions, un modèle capable de décoder une image jusqu’en UHD 4K et une version HD qui est plafonnée à une qualité vidéo HD à 60 images par seconde. Il est tout même compatible HDR10, HDR10+ et HLG et permet de lire des contenus Dolby Atmos sur les périphériques compatibles.

Nest Audio, Nest Mini et Buds Pro

C√īt√© audio, Google compte quelques enceintes connect√©es int√©ressantes. La Nest Audio, date certes de 2020, c’est un produit que l’on recommande chaudement. Discr√®te, avec son format arrondi et uniforme, elle procure une bonne puissance sonore et est capable de diffuser du son √† 360¬į. Et, bien s√Ľr, l‚Äôassistant vocal de Google est de la partie. Il vous ob√©ira √† la voix pour vous renseigner sur l‚Äôactualit√©, la m√©t√©o, sur des recettes, sur votre agenda, ou encore pour lancer un minuteur ou une chanson. Si vous souhaitez un appareil plus petit pour votre chambre √† coucher, par exemple, la Nest Mini est toute choisie. Le son sera en revanche moins puissant.

Autre produit audio, les Buds Pro, les √©couteurs haut de gamme de Google. Ils proposent enfin une r√©duction active du bruit et sont √©galement bourr√©s de fonctionnalit√©s int√©ressantes. Si vous souhaitez en savoir plus, n’h√©sitez pas √† lire notre test complet sur les Google Buds Pro.

Pixel Tablet

Pour finir, on trouve aussi la Pixel Tablet en promotion. Il s’agit de la nouvelle tablette de la marque, qui se d√©marque en proposant la Pixel Experience, mais aussi gr√Ęce √† son dock de charge, dot√© d‚Äôune enceinte. Un produit vraiment int√©ressant, qui le devient davantage avec cette promotion.

