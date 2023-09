Samsung Galaxy A34 5G : des airs de haut de gamme pour seulement 289 € grâce à cette offre

Le Samsung Galaxy A34 est un milieu de gamme que nous avons noté 8/10 lors de notre test. Il plait pour ses airs de S23, mais aussi pour ses performances convaincantes et son sublime écran. Et, en passant de 399 euros à 289 euros, il plait encore davantage.

Cette année, Samsung a dégainé sa nouvelle série de Galaxy A, des appareils milieu de gamme de plus en plus aboutis, comme le A34. Il n’est pas exempt de défauts, mais en piquant quelques caractéristiques haut de gamme, et en ajoutant quatre de mises à jour majeures à son arc, il est un téléphone très recommandable, encore plus maintenant qu’il coûte 110 euros de moins.

Le Samsung Galaxy A34 est intéressant pour …

Son sublime écran haut de gamme

Sa réactivité et ses quatre ans de mises à jour majeures

Son autonomie d’une journée

Au départ à 399 euros, le Samsung Galaxy A34 voit son prix passer à 289 euros sur le site Ubaldi.

Un Galaxy A qui se veut haut de gamme

Le Galaxy A34 a certes un dos en plastique, son inspiration envers les Galaxy S23 et S23 Plus le rend très beau. On apprécie cet effort, mais en affichant l’encoche en forme de « U » sur la face avant de son milieu de gamme, Samsung casse l’aspect premium par cette goutte d’eau un poil cheap. On aurait préféré un poinçon plus discret, mais aussi des bordures moins larges sur l’écran.

À l’avant, on découvre une grande dalle Amoled de 6,6 pouces qui dispose d’une luminosité plus importante de 1000 cd/m² contre 800 cd/m² auparavant, et un rafraichissement qui passe à 120 Hz, contre 90 Hz. Le Galaxy A34 se montre plus réactif et gagne considérablement en confort de visionnage. Une fois retourné, l’appareil laisse découvrir un capteur principal de 48 mégapixels, avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 8 mégapixels. Dans l’ensemble, vous obtiendrez de jolis clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies.

Un smartphone solide, fait pour durer

Sur le Galaxy A34, c’est une puce Dimensity 1080 de chez MediaTek que l’on retrouve à l’intérieur, associé ici avec 6 Go de mémoire vive. À l’usage, l’appareil s’en sort bien. Assez rapide et fluide, les applications se lancent facilement, et les jeux gourmands tournent suffisamment bien pour enchaîner les parties — sans pousser les paramètres graphiques à fond non plus. En plus d’être compatible 5G, il tiendra dans le temps puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle. Côté logiciel, on retrouve OneUI 5.1, un OS qui rend les animations plus fluides et agréables, mais apporte aussi de nombreuses fonctionnalités bienvenues.

Pour tenir la cadence, le A34 s’appuie sur une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Dans les faits, avec une belle luminosité, et en lançant des applications diverses, lecture vidéo… il peut tenir une journée et demie sans problème. Seul bémol, la puissance de charge. Avec 25 W, il met près d’une heure et demie pour passer de 10 à 100 %, il faudra être patient.

Retrouvez plus d’informations dans notre test complet sur le Samsung Galaxy A34.

Pour découvrir d’autres modèles que celui proposé ici par Samsung, nous avons concocté pour vous, un guide regroupant les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

