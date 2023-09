L’Apple Watch Series 8 est à son prix le plus bas jamais vu pour les French Days

L'Apple Watch Series 8, l'une des toutes dernières montres connectées de la marque à la Pomme, partage une majeure partie des fonctionnalités de son dernier modèle, la Series 9. Même après l'arrivée de celle-ci, cette montre se transforme désormais en une belle aubaine pour profiter de l'excellence d'Apple à moindre coût. Surtout avec la réduction actuellement proposée par Cdiscount qui la rend disponible à 349 euros au lieu de 499 euros.

DĂ©voilĂ©e aux cĂ´tĂ©s de l’Apple Watch Ultra première du nom et des iPhone 14 l’an passĂ©, l’Apple Watch Series 8 figure encore parmi les montres rĂ©centes les plus haut de gamme de la Pomme. Bien que ce modèle soit maintenant Ă©clipsĂ© par la nouvelle Series 9, qui semble ĂŞtre une nouvelle amĂ©lioration itĂ©rative avant un grand chamboulement attendu, la Series 8 reprend en grande partie tout ce qui fait l’essence de l’expĂ©rience de cette dernière. Mais, elle profite en plus d’une dĂ©marque intĂ©ressante grâce Ă sa relĂ©gation au statut « d’ancien modèle » et arrive ainsi avec une plĂ©thore de fonctionnalitĂ©s Ă son meilleur prix pour les French Days, coutant dĂ©sormais 150 euros en moins.

Les atouts de l’Apple Watch Series 8

Un bel Ă©cran OLED de 1,69 pouce

Des fonctions sportives, santé avancées et un GPS précis

Une expérience WatchOS toujours aussi fluide

Ă€ l’origine au prix de 499 euros, l’Apple Watch Series 8 (41 mm, GPS, rouge) est actuellement disponible au tarif de 349 euros sur Cdiscount.

Un design très familier et une autonomie robuste

Pour ce qui est de l’enveloppe, rien ne diffĂ©rencie vraiment l’Apple Watch Series 8 de sa nouvelle petite sĹ“ur. On retrouve le mĂŞme Ă©cran OLED Retina de 1,69 pouce (430 x 352 pixels) aux bords arrondis avec les mĂŞmes bordures fines qui l’entourent et ses finitions exemplaires. La dalle reste ici au niveau oĂą elle se situait auparavant avec une luminositĂ© de 1 000 nits, qui bien que 2 fois moins puissante que la Series 9 vous assurera tout de mĂŞme une très bonne visibilitĂ© en extĂ©rieur.

Elle offre pour sa part une autonomie de 29 heures mesurĂ©e pendant notre test avec l’Ă©cran Always-On et le suivi actif du sommeil. Avec WatchOS 9, la montre a Ă©galement acquis un mode Ă©conomie d’Ă©nergie lui permettant de doubler son autonomie pour une durĂ©e d’utilisation plus que solide, en tout cas pour ce qui est d’une Apple Watch standard. La recharge de la montre vous prendra aux alentours de 1h45 pour atteindre les 100 %.

Le mĂŞme Ă©ventail sport et santĂ© complet et l’arrivĂ©e de watchOS 10

CĂ´tĂ© suivi sportif et santĂ©, l’Apple Watch Series 8 propose tout ce que sait faire la Series 9 avec le mĂŞme suivi complet des entraĂ®nements et tous les capteurs disponibles (suivi de la frĂ©quence cardiaque, ECG, taux d’oxygène sanguin, suivi du sommeil, capteur de tempĂ©rature, cycle menstruel, chutes et accidents, boussole, altimètre, accĂ©lĂ©romètre, gyroscope, etc.) dans la Series 9 pour vous assurer un accompagnement santĂ© et sportif dans un grand nombre de disciplines sportives (vĂ©lo, yoga, natation et bien d’autres). Elle dispose en outre de la mĂŞme norme d’Ă©tanchĂ©itĂ© jusqu’Ă 50 m de profondeur.

La montre recevra bien Ă©tendue la mise Ă jour vers watchOS 10 avec toutes les nouveautĂ©s comme l’utilisation de machine learning pour afficher les donnĂ©es essentielles de l’utilisateur sous forme de pile d’information intelligente (Smart Stack). Les appels de groupe en audio sur FaceTime seront dĂ©sormais Ă©galement disponibles, ainsi qu’une nouvelle application destinĂ©e aux cyclistes, ou bien encore des ajouts destinĂ©s Ă diffĂ©rentes activitĂ©s (randonnĂ©e, golf).

Pour plus de dĂ©tails, consultez notre test complet de l’Apple Watch Series 8.

