La meilleure serrure connectée est de retour à prix cassé pour le Prime Day d’Amazon

La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est une serrure connectée qui permet de se passer de ses clés, ce qui pourrait bien convenir aux têtes en l'air. Pendant les French Days, elle est d'ailleurs moins chère : Amazon la propose à 209 euros au lieu de 279 euros.

Nuki fait partie de ces marques qui ont popularisé le concept de serrure connectée. Ces petits objets se destinent tout particulièrement à celles et ceux qui ont l’habitude de perdre leurs clés : les serrures connectées permettent en effet de se passer de clés, puisqu’elles verrouillent et déverrouillent automatiquement les portes, et ce, même à distance. L’un des modèles les plus aboutis de Nuki, la Smart Lock 3.0 Pro, est l’une des plus recommandables, et la bonne nouvelle, c’est que pendant le Prime Day, elle bénéficie d’une réduction de 70 euros.

Les points forts de la Nuki Smart Lock 3.0 Pro

Une installation facile

Verrouille et déverrouille automatiquement la porte

Le Wi-Fi intégré

Initialement affichée à 279 euros, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro est désormais proposée à 209 euros sur Amazon.

Une serrure connectée facile à installer

La première chose à savoir sur la Nuki Smart Lock 3.0 Pro est que l’on n’est pas face à un poids plume. En effet, cette serrure connectée est assez imposante avec ses dimensions de 110 x 60 x 60 mm et son poids de 580 g. Pour la discrétion derrière une porte, on repassera. Heureusement, les matériaux choisis sont de qualité : son corps en plastique invite une poignée de porte en aluminium brossé, percée d’un petit cercle LED qui indique l’état de la serrure. Le tout promet une bonne solidité, ce qui est impératif pour ce type de produit. En revanche, il est fortement déconseillé de l’installer à l’extérieur, puisque la serrure n’est pas étanche.

Pour ce qui est de l’installation, rien de plus facile : Nuki propose un système de fixation simplissime à installer et l’application de la marque indique pas à pas la procédure à suivre. La marque conseille d’ailleurs d’utiliser un cylindre de serrure débrayable, qui permet d’ouvrir la porte même si une clé est engagée du côté intérieur. À noter aussi que ce modèle intègre le Wi-Fi, contrairement à la Nuki Smart Lock 3.0. Il n’est donc plus nécessaire d’investir dans le pont Nuki pour un contrôle à distance de votre serrure connectée. Qu’en est-il de l’autonomie, d’ailleurs, puisqu’ici, nul besoin de piles ou de pont ? Après notre test, nous avons pu constater qu’elle pouvait grandement varier en fonction de l’utilisation, mais comptez entre 2 à 6 mois d’autonomie.

Une application pratique et un Auto Unlock rassurant

L’application Nuki Smart Lock, qui accompagne la serrure connectée, est l’un des véritables atouts de ce modèle. Sur son interface épurée, il est par exemple possible de consulter l’état du cercle LED de la poignée en temps réel. Elle permet avant tout de verrouiller et de déverrouiller manuellement votre serrure : le smartphone prend ainsi la place de nos clés. L’application peut aussi envoyer des notifications utiles et donner accès à un historique des ouvertures et des fermetures de la porte, en plus de créer des clés temporaires pour vos proches.

La Nuki Smart Lock 3.0 Pro se démarque également par sa fonction Auto Unlock, qui automatise le verrouillage et le verrouillage de la porte en se basant sur la position GPS de l’utilisateur. Ainsi, quand vous quittez votre domicile, et si vous n’avez pas de Door Sensor (en option et payant, il envoie une notification si la porte a été laissée entrouverte après votre départ par exemple) ou programmé le verrouillage automatique après un déverrouillage, votre domicile sera fermé à clé automatiquement. La zone de géolocalisation va de 100 m à 500 m, et la serrure s’ouvre uniquement lorsque le smartphone est à portée du Bluetooth, ce qui est bien plus rassurant.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nuki Smart Lock 3.0.

