Pixel 8 et Pixel 8 Pro : Google régale encore avec ses offres de précommande

Après des semaines de fuite, ou encore de teasing par la marque elle-même, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont enfin disponibles en précommande. Si l'un des deux vous fait envie, vous serez ravis d'apprendre qu'ils sont proposés avec de beaux cadeaux à la clé pour le lancement.

Google a gardé très peu de mystères sur ses nouveaux fleurons, les Pixel 8 et 8 Pro. On a vu passer leur fiche technique, mais aussi leur visuel avant même la conférence officielle. Aujourd’hui c’est le jour J, en ce mercredi 04 octobre, la firme américaine a présenté ses deux téléphones. Ils sont dès aujourd’hui disponibles en précommande chez la majorité des e-commerçants français, avec des cadeaux offerts. Reste à savoir lequel vous intéresse le plus !

Où précommander le Google Pixel 8 ?

Le Google Pixel 8 est disponible à partir de 799 euros dans sa version 128 Go. En ce qui concerne l’offre de lancement, du 04 octobre au 16 octobre, les Pixel Buds Pro sont offerts avec votre achat.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 8 au meilleur prix ?

Où précommander le Google Pixel 8 Pro ?

À propos du Google Pixel 8 Pro, il est disponible à partir de 1 099 euros dans sa version 128 Go. Pour le lancement, il s’accompagne d’une Pixel Watch 2 (version Wi-Fi) offerte, d’une valeur de 399 euros.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 8 Pro au meilleur prix ?

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Google Pixel 8 : le plus équilibré

Le Google Pixel 8 a beau être proposé à un prix plus élevé que son petit frère, il arrive avec des nouveautés bien alléchantes. Réputé pour être un smartphone compact, cette huitième génération l’est davantage en passant d’une diagonale de 6,3 pouces sur le Pixel 7, à une diagonale de 6,13 pouces. Il devrait ainsi offrir une prise en main un peu plus agréable, notamment grâce aux tranches légèrement plus arrondies. Mieux encore, le Pixel 8 est capable d’afficher un taux de rafraîchissement à 120 Hz, ce qui n’était pas le cas sur le précédent modèle qui ne dépassait pas les 90 Hz. C’est une nouveauté qu’on accueille avec grand plaisir, surtout quand certains constructeurs (spoiler : Apple…) s’entête à proposer sur leur appareil un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Sans surprise, le Google Pixel 8 embarque le processeur conçu par la marque, le Tensor G3. Ce SoC se rapprocherait des capacités d’un Snapdragon 8 Gen 2, et sera en mesure de faire tourner l’ensemble de vos applications sans problème. Plus impressionnant encore, le Pixel 8 serait le premier téléphone capable d’encoder en AV1 jusqu’en 4K/30 FPS. Autre bonne nouvelle : cette nouvelle puce va permettre de mieux gérer son efficacité énergétique par rapport à son prédécesseur. De ce fait, le Pixel 8 devrait bien moins chauffer à usage égal et au passage offrir une autonomie plus solide. À ce propos, la capacité de la batterie est plus importante que l’an passé, avec une hausse de 5 %. Pareil pour la charge, elle évolue et passe à 24 W sur le Pixel 8. Enfin, sur la photo, Google va encore plus loin en proposant à présent du HDR+, mais aussi un tas de fonctionnalités, exclusive aux Pixel : comme le fameux Photo unblur, qui permet de déflouter une photo et maintenant s’appliquer sur les vidéos, ou encore Audio Magic Eraser, capable de retirer les sons parasites d’une vidéo. Bref, il a de quoi devenir l’un des meilleurs photophone de l’année.

Google Pixel 8 Pro : un photophone très prometteur

Pour le Pixel 8 Pro, on a aussi peu de changement côté design. On relève trois principaux changements, à commencer par l’écran qui n’est plus incurvé, mais plat avec des contours arrondis. À l’arrière, ce n’est plus deux, mais une seule bulle qui abrite les trois appareils photo. Déjà très bon dans ce domaine, le Pixel 8 Pro s’équipe d’un nouveau capteur principal, censée capturer plus de lumière. D’après la firme de Mountain View, il capture environ 35 % de lumière en plus que son prédécesseur pour des images plus lumineuses et des vitesses d’obturation plus rapides pour réduire le flou. Il permet aussi d’enregistrer des vidéos en 8K à 30 images par seconde. Une amélioration qui est rendue possible par la mise à jour de la puce, le Tensor G3. Google ne délaisse pas non plus le capteur ultra-grand-angle et l’améliore en proposant un Sony IMX787 de 64 mégapixels. De quoi offrir des photos avec une meilleure définition et un rendu plus joli.

Autrement, on a droit au même format et la même taille d’écran qu’auparavant avec une dalle OLED en définition QHD+ (sans oublier le taux de rafraichissement à 120 Hz) mesurant 6,7 pouces. Il profite, comme le Pixel 8, de la puce Google Tensor G3, dont la partie CPU semble, sur le papier, égaler celle du Snapdragon 8 Gen 2. Il faudra donc attendre nos tests pour savoir si les Pixel 8 et 8 Pro sont capables de mieux faire sur la partie gaming. Quant à l’autonomie, la capacité de la batterie est revue légèrement à la hausse, le téléphone devrait alors tenir une bonne journée.

Et la concurrence ?

Réputés pour leur qualité photo, il existe pourtant d’autres smartphones doués dans ce domaine. Pour découvrir ce que propose la concurrence, voici notre guide regroupant les meilleurs smartphones photo en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.