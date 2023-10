Orange lance une nouvelle offre quadruple play avec Livebox 5 et forfait 5G 120 Go

Pour cet automne, l'opérateur historique Orange lance en même temps deux séries spéciales, l'une sur un forfait mobile 5G et l'autre sur un abonnement à la fibre. Le tout pour un prix "qui n'est pas près de bouger" pour reprendre les mots de l'opérateur. En optant pour ces deux séries spéciales, il est possible de profiter d'un service télécom haut de gamme pour un total de 54,98 euros par mois.

C’est maintenant qu’Orange fait sa rentrée et il faut dire que les promotions sont assez rares chez cet opérateur réputé pour proposer la meilleure qualité de réseau mobile et de réseau Internet d’après l’ARCEP. En ce moment, deux séries spéciales sont disponibles jusqu’au mois prochain, l’une proposant un forfait mobile 5G de 120 Go avec Netflix offert pendant 6 mois et l’autre un abonnement à la Livebox 5 à un prix qui ne bouge pas !

Que propose l’offre spéciale d’Orange ?

Un forfait 5G de 120 Go avec Netflix offert pendant 6 mois

Une box fibre avec des débits de 400 Mb/s en montant et en descendant

Un ensemble pour profiter du meilleur réseau de France en faisant des économies !

Jusqu’au 15 novembre, Orange propose une nouvelle offre quadruple play avec d’une part un forfait mobile 5G à 19,99 euros par mois comprenant une remise mensuelle Menu Open de 5 euros, et un abonnement Livebox fibre à 34,99 euros par mois au lieu de 39,99 euros par mois. Le total revient à 54,98 euros par mois.

Ce que propose le forfait série spéciale d’Orange

Cette offre quadruple play propose un ensemble ultra-complet comprenant un forfait mobile, la téléphonie fixe, l’abonnement Internet et les chaînes TV. On a tout d’abord un forfait mobile sans engagement avec un sacré paquet de données, une enveloppe 5G de 120 Go de data plus exactement ainsi qu’une autre enveloppe de 50 Go utilisable en dans les pays de l’Union Européenne, la Suisse, Andorre et les DOM. De plus, Netflix avec publicités est offert pendant 6 mois dès la souscription puis passe à 5,99 €/mois.

Autant dire que cette série spéciale tombe à point nommé pour mater la troisième partie de la série phénomène Lupin qui sort aujourd’hui, le 5 octobre. Au niveau des communications, ce forfait propose les appels et SMS/MMS illimités depuis et vers la France et la Zone Europe et les DOM. Enfin, il faut savoir qu’en choisissant à côté une offre Livebox comme la série spéciale, des réductions Menu Open s’appliquent sur les forfaits mobiles Orange 4G et 5G du même foyer, celles-ci allant de 3 € à 15 €.

Ce que propose la série spéciale Livebox fibre

Alors qu’un abonnement à la série spéciale Livebox fibre s’élève à 39,99 €/mois, il est possible de bénéficier d’une réduction de 5 € en souscrivant en même temps au forfait 5G série spéciale pour finalement payer 34,99 €/mois. Comme l’indique Orange, son prix n’est pas près de bouger puisqu’il s’agit du seul forfait fibre de l’opérateur à ne pas augmenter le montant de sa mensualité au bout de quelques mois. Il faut toutefois noter qu’il y a une période d’engagement de 12 mois sur ce forfait internet.

Cette série spéciale triple play fournit une Livebox 5 capable de débits de 400 Mb/s en montant et en descendant, ce qui est amplement suffisant pour les personnes qui ont besoin au quotidien d’une bonne connexion Internet. On trouve également un décodeur TV UHD 4K donnant accès à environ 150 chaînes et du côté de la téléphonie, on a les appels illimités vers les fixes de France et de plus de 100 destinations à l’internationale. Les frais d’activation s’élèvent à 40 €.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur Orange.

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Vous pouvez également opter pour la eSIM proposée par Orange facturée 10 euros également si vous passez d’une carte SIM classique à une eSIM.

Afin de comparer l’offre Orange avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres fibre et ADSL.

