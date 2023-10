Smartphones : les bonnes affaires de dernières minutes pour la fin du Prime Day

Chez Frandroid, les smartphones sont notre spécialité. Si vous aviez l'intention d'en changer pendant l'événement Jours Flash Amazon Prime, vous êtes alors au bon endroit. Nous avons déniché d'excellents rapports qualité-prix !

C’est le troisième Prime Day de l’année ! Alors oui, ils n’ont pas tous le même nom, et cette fois-ci l’événement s’intitule « Jours Flash », mais le principe est exactement le même. Pendant ces deux prochains jours, les membres du service de la plateforme américaine pourront alors profiter de milliers d’offres, dont quelques pépites côté smartphones que nous avons trouvées dans l’immense catalogue que propose Amazon.

Les bons plans smartphones Amazon Prime Day

Samsung Galaxy Z Flip 5

Entre son écran externe agrandi, sa charnière améliorée et son design impeccable, le Samsung Galaxy Z Flip 5 devient un pliant de plus en plus intéressant. Si ce format vous intéresse, sachez qu’en ce moment, la version 512 Go, passe de 1 339 euros, à 749 euros grâce à cette offre Amazon.

Les atouts du Samsung Galaxy Z Flip 5

Le format mignon et un écran externe agrandi

De grosses performances

Une bonne qualité photo

Lancé à 1 339 euros pour la version 512 Go, le Samsung Galaxy Z Flip 5 se trouve actuellement en promotion à 949 euros sur le site Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 50 euros et une offre de reprise de 150 euros, il revient à 749 euros.

Nothing Phone 1 (12 + 256 Go)



Premier téléphone conçu par la firme Nothing, le Phone (1) a quelques atouts qui le font sortir du lot. Notée 8/10 par nos soins, ce modèle est tout à fait recommandable, surtout qu’en ce moment, il est proposé à 378,99 euros au lieu de 549 euros dans sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Les points forts du Nothing Phone (1)

Un Glyph toujours aussi original

Un écran Oled de 6,55 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 778G+

Lancé à 549 euros, et plus récemment proposé à environ 450 euros, le Nothing Phone (1) (12 + 256 Go) est désormais affiché à 378 euros sur Amazon pour les membres Prime.

OnePlus 10T

En attendant le prochain fleuron de OnePlus, les anciens smartphones de la marque voient leur prix chuter. Et même après plus d’un an, le OnePlus 10T offre des caractéristiques performantes et reste encore aujourd’hui un bon choix surtout au vu de son prix actuel. Il profite aujourd’hui de 450 euros de réduction par rapport à son prix initial durant le Prime Day.

Le OnePlus 10T propose…

Un grand écran Amoled de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 8+ Gen 1

Une charge très rapide de 150 W

Lancé à 829 euros, le OnePlus 10T (16 + 256 Go) est aujourd’hui remisé à 379,99 euros sur Amazon. On trouve également le OnePlus 10 Pro qui se négocie maintenant à 469 euros, au lieu de 919 euros à sa sortie.

Xiaomi 11T Pro

Si Xiaomi a récemment sorti ses nouveaux smartphones 13T et 13T Pro, le Xiaomi 11T Pro est loin d’être obsolète. Il se montre toujours efficace et équilibré. Il a de bons restes et voit son prix baisser de 360 euros grâce au Prime Day d’Amazon.

Ce qu’on apprécie du Xiaomi 11T

Un bel écran Oled à 120 Hz

Des performances assurées par un Snapdragon 888

Son autonomie couplée à la charge de 120 W

Au départ à 669 euros pour la version 8 Go RAM et 128 Go de stockage, le Xiaomi 11T Pro voit son prix baisser sur Amazon et s’affiche désormais à 309,99 euros.

Sony Xperia 10 V

C’est en mai dernier que Sony a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, composée du premium Xperia 1 V et du Xperia 10 V, un milieu de gamme qui a un atout particulier. En effet, il ne pèse que 160 g, alors qu’il intègre une grosse batterie. Une caractéristique qui suffit, selon la marque, à en faire un smartphone unique sur le marché. Si cette endurance prometteuse vous tente, sachez que durant le Prime Day d’Amazon, le Sony Xperia 10 V bénéficie d’une réduction de 89 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Sony Xperia 10 V

Un écran OLED de 6,1 pouces

Un poids plume de 160 grammes

Une batterie de 5 000 mAh

Lancé à 449 euros, le Sony Xperia 10 V est désormais affiché à 360,05 euros sur Amazon durant le Prime Day.

Google Pixel 7a

Le Google Pixel 7a mise avant tout sur la photo. Pour offrir une expérience encore plus réussie que l’an passé, la firme de Mountain View propose un capteur principal de 64 mégapixels, contre 12,2 mégapixels auparavant. Les clichés affichent un piqué irréprochable, le mode portrait est très réussi, et les selfies tout aussi excellents. En mode nuit, le téléphone est aussi très doué, avec des scènes bien éclairées et contrastées. On profite même d’un zoom numérique saupoudré d’IA assez bluffant ! Il s’agit du meilleur photophone à son prix.

Ce qu’on aime du Google Pixel 7a

Un format compact et un écran très bien calibré

Un photophone à l’aise avec un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience

Habituellement à 509 euros, le Google Pixel 7a se trouve actuellement en promotion à 464 euros sur le site d’Amazon. Le chargeur 30W est inclus.

Samsung Galaxy A54

Les packs contenant plusieurs produits tech sont généralement synonymes de bonnes affaires. La preuve avec celui comportant un Samsung Galaxy A54, que l’on a complètement validé lors de notre test, mais aussi les nouveaux Galaxy Buds FE, des écouteurs abordables équipés de la réduction de bruit active, ainsi qu’un chargeur compact 25W. Le tout coûte moins de 430 euros pendant le Prime Day d’Amazon, alors que sans réduction, le pack aurait dû revenir à plus de 600 euros.

Ce que contient ce pack Samsung

Un smartphone doté d’un écran digne d’un premium et d’un suivi logiciel exemplaire

Des écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active

Un chargeur 25W compact avec charge adaptative

Récemment affiché à 499 euros, le pack comprenant un Samsung Galaxy A54, des Samsung Galaxy Buds FE ainsi qu’un chargeur 25W est désormais disponible à 428 euros sur Amazon pour les membres Prime. Sans promotion, le prix de cet ensemble s’élèverait à plus de 600 euros.

Xiaomi Poco F4 GT

Annoncé au printemps 2022, le Poco F4 GT a été l’occasion pour Xiaomi de présenter un smartphone abordable qui mise pourtant tout sur la puissance et sur le jeu. Outre sa puce qui promet des performances de haute volée, ses gâchettes bien pensées permettent quant à elles aux amateurs de gaming de jouer de manière bien plus efficace et ludique. Des caractéristiques avantageuses qui peuvent faire oublier à certains les petits défauts du smartphone, notamment au niveau de la photo.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Poco F4 GT

Un écran OLED FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Deux gâchettes pour le jeu

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 1

Lancé à 699 euros, le Xiaomi Poco F4 GT (12+256 Go) est désormais proposé à 329 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung veut décidément poursuivre sur sa lancée en ce qui concerne les smartphones pliants, notamment les modèles compacts. En juillet dernier, le géant sud-coréen a annoncé la sortie de son Galaxy Z Flip 5, qui occupe d’ailleurs la première place de notre top des smartphones pliants. Mais le lancement de cette nouvelle référence ne doit pas faire oublier les anciennes gloires de la marque, surtout lorsqu’elles valent encore le détour… et qu’elles sont moins chères aujourd’hui.

Les points forts du Samsung Galaxy Z Flip 3

Un format clapet toujours aussi pratique

Un bel écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puissance assurée par un Snapdragon 888

Lancé à 1 059 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est désormais affiché à 628 euros sur Amazon.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions des Jours Flash Amazon Prime

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Jours Flash Amazon Prime

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

