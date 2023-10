Les meilleures offres pour changer de TV durant le Prime Day d’Amazon

Il y a des promotions côté TV pendant le Prime Day d'Amazon. C'est donc le moment pour s'offrir un téléviseur de qualité sans trop se ruiner. Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur un ensemble de références disponibles chez de grandes marques.

Que vous penchiez plutĂ´t pour de l’OLED, du QLED ou bien du LED, vous devriez trouver votre bonheur dans notre sĂ©lection de tĂ©lĂ©viseurs en promotion Ă l’occasion du Prime Day 2023. Les prix des meilleures rĂ©fĂ©rences parmi les catalogues TV et accessoires de Philips, Samsung, LG ou encore Xiaomi ont baissĂ©, c’est donc le moment idĂ©al pour renouveler son Ă©quipement.

Les meilleurs TV en promotion durant le Prime Day d’Amazon

Toshiba 55UF3D63DA

Vous souhaitez remplacer votre vieux tĂ©lĂ©viseur, mais pour un prix abordable ? En ce moment, le TV Toshiba Ă©quipĂ© d’une dalle de 55 pouces en 4K revient Ă moins de 400 euros chez Amazon. Il s’accompagne mĂŞme de l’interface très apprĂ©ciĂ©e, Fire OS.

Ce qu’il faut retenir du Toshiba 55UF3D63DA

Une petite diagonale de 55 pouces compatible 4K UHD

Mais aussi HDR10, Dolby Vision et Atmos

L’OS d’Amazon : Fire TV, Alexa

Habituellement vendu Ă 400 euros, le tĂ©lĂ©viseur Toshiba 55UF3D63DA est actuellement en promotion Ă 399 euros sur le site d’Amazon.

TV LG 75UQ8100 : une TV géante à pas cher

Ce TV LED classique de chez LG propose un excellent rapport qualitĂ©-prix, principalement dĂ» au fait qu’une dalle de 75 pouces est assez dur Ă trouver Ă ce prix chez les grands constructeurs. Cette rĂ©fĂ©rence profite  bien Ă©videmment de la 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), mais Ă©galement des compatibilitĂ©s avec les normes HDR10, HDR10 Pro, HLG mais pas de Dolby Vision. La partie son est plus modeste avec 2 simples hauts parleurs de 10 watts malgrĂ© une compatibilitĂ© DTS-HD. La dalle est certes limitĂ©e Ă 60 Hz et dispose seulement de ports HDMI 2.0 mais elle embarque un processeur Alpha 5 Gen 5 AI 4K maison de chez LG qui est chargĂ© d’appliquer diffĂ©rents traitements aux signaux vidĂ©o et audio pour amĂ©liorer le rendu final de l’image. Enfin, L’interface WebOS est toujours aussi simple et fluide, en mettant davantage en avant des films et des sĂ©ries tendance en fonction de vos goĂ»ts et des services auxquels vous ĂŞtes abonnĂ©s.

Au lieu de 1 399 euros à son lancement puis remisé à 899 euros sur Amazon, le TV LG 75UQ8100 est actuellement en promotion à 749 euros pendant le Prime Day.

Philips Ambilight OLED708 : OLED et Ambilight

Jouant sur la sobriĂ©tĂ© et la finesse, ce tĂ©lĂ©viseur Philips Ambilight OLED708/12 arbore cadre ultra-fin pour laisser place au maximum Ă une dalle OLED de 55 pouces et ses contrastes infinis. Cette richesse d’image est d’ailleurs accrue grâce au moteur d’upsclaing de l’image permise par le processeur P5 AI de Philips. Grâce Ă ce dernier, les images non 4K peuvent ĂŞtre retranscrites en tant que tel. Avec ceci, le tĂ©lĂ©viseur est compatible HDR10, HDR10+ ou encore Dolby Vision pour un rendu lumineux toujours plus naturel. CĂ´tĂ© son, il profite aussi de la technologie Dolby Atmos afin d’ĂŞtre plongĂ© au cĹ“ur de l’action. La dalle est nativement rafraĂ®chie Ă 100 Hz et avec ses 4 ports HDMI 2.1, il est possible d’utiliser les modes spĂ©cifiques aux consoles Next Gen. CĂ´tĂ© système d’exploitation, la TV tourne sous Google TV et donne donc accès Ă tout le catalogue d’applications du Play Store. Cela passe par les plateformes de streaming vidĂ©o les plus connues comme Netflix ou Prime VidĂ©o

Initialement proposé à 1 599 euros, le TV Philips Ambilight OLED708/12 en version 55 pouces est actuellement affiché à 1 289 euros sur Amazon.

Xiaomi TV F2 : Amazon dans une TV Xiaomi

VoilĂ un tĂ©lĂ©viseur original de Xiaomi. Son principal atout reste son cĂ´tĂ© tout-en-un avec l’intĂ©gration de Fire TV d’Amazon, le mĂŞme système d’exploitation qui Ă©quipe le Fire TV Stick par exemple. Celui-lĂ mĂŞme permet d’utiliser Alexa sur son tĂ©lĂ©viseur. De quoi contrĂ´ler ses objets connectĂ©s compatibles, gĂ©rer sa liste de course ou lancer de la musique par exemple. Fire TV permet aussi un accès Ă Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ou myCanal par exemple. CĂ´tĂ© techniques, Cette TV offre une dĂ©finition 4K/UHD Ă 60 Hz et comprend le HDR10 et HLG. D’autres technologies sont prĂ©sentes pour offrir de belles couleurs, puisque la dalle couvre 90% du DCI-P3.

Les deux haut-parleurs de 12 W offrent un bon son grâce aux technologies DTS Virtual X, Dolby Audio et DTS-HD. Le hardware n’est pas nĂ©gligĂ© avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, ainsi que du Wi-Fi, une compatibilitĂ© AirPlay et du Bluetooth 5.0.

Au lieu de 499 euros habituellement, la Xiaomi TV F2 de 55 pouces est actuellement disponible en promotion Ă seulement 449 euros sur Amazon.

