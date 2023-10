Les Samsung Galaxy Buds FE viennent de sortir et ils sont déjà en promotion pour le Prime Day

Samsung a lancé ce mois-ci ses écouteurs sans fil les moins chers de sa gamme, les Galaxy Buds FE. Affichés à leur sortie à 109 euros, ces true wireless dotés de la réduction de bruit active sont désormais proposés à 99 euros chez Amazon à l'occasion du Prime Day.

Après une foule de leaks portant sur leurs caractéristiques et leur visuel, les nouveaux Samsung Galaxy Buds FE ont enfin fait leur apparition sur le marché des écouteurs sans fil. Il s’agit tout simplement des moins chers de la marque, et malgré quelques concessions, ces true wireless ont plusieurs atouts à faire valoir, comme la réduction de bruit active (ANC). S’ils ont été lancés à un prix abordable tout récemment, ces Galaxy Buds FE sont déjà moins chers grâce à une promotion pendant le Prime Day d’Amazon.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds FE

Un bon maintien dans l’oreille

La réduction de bruit active

Une bonne intégration dans l’écosystème Samsung

Initialement proposés à 109 euros, les Samsung Galaxy Buds FE sont désormais affichés à 99 euros sur Amazon pour les membres Prime.

Des airs de Galaxy Buds Plus, avec une différence profitable

Difficile, à première vue, de différencier les Samsung Galaxy Buds FE des Samsung Galaxy Buds Plus, tant ils sont visuellement similaires. Pourtant, les écouteurs sans fil les moins chers de la marque comportent une petite ailette sur chaque oreillette, qui permet de faciliter la bonne tenue des écouteurs. Plusieurs embouts en silicone sont aussi fournis pour s’adapter au mieux à chaque utilisateur. Autrement, une surface plane accueille les contrôles tactiles sur chaque oreillette. Notez aussi que les Galaxy Buds FE sont certifiés IPX2, et sont donc résistants aux éclaboussures : de quoi les porter sans difficulté pendant des footings sous la pluie.

Une fois allumés, les Galaxy Buds FE s’intègrent particulièrement bien à l’écosystème de Samsung. On peut en effet compter sur les fonctionnalités d’appairage rapide et d’Auto Switch, lequel permet aux écouteurs de passer d’un appareil Samsung à l’autre de manière fluide, comme lorsque l’on reçoit un appel sur son smartphone, par exemple. La compatibilité avec l’application SmartThings est aussi assurée.

Une réduction de bruit à petit prix

Il est plutôt rare de trouver des écouteurs à moins de 100 euros dotés de la réduction de bruit active. C’est pourtant le cas avec ces Samsung Galaxy Buds FE, qui profitent de l’ANC jusqu’à -30 dB. Pour cela, les écouteurs s’appuient sur trois micros, deux internes et un externe pour d’abord capter les sons alentours avant de les atténuer. Côté audio, les Galaxy Buds FE ne renferment malheureusement qu’un seul haut-parleur, alors que les Galaxy Buds 3 en contiennent deux. L’Audio 360 n’est pas non de la partie.

Enfin, côté autonomie, les Galaxy Buds FE devraient en théorie tenir six heures de lecture de musique avec ANC, selon la marque, et jusqu’à 21 heures avec le boîtier de recharge. Notez d’ailleurs que la recharge sans fil n’est pas disponible ici.

Lire plus

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2023

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions des Jours Flash Amazon Prime

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Jours Flash Amazon Prime

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.