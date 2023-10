Sosh lance le forfait parfait pour faire des économies : moins de 10 €/mois pour 20 Go de data

Qui dit Sosh dit Orange, et qui dit Orange dit forfaits coûteux, mais l'opérateur low-cost d'Orange parvient de temps à autre à sortir des forfaits mobiles à moins de 10 euros par mois, des alternatives qui font du bien en ces temps d'inflation. Cette semaine, Sosh a remis ça avec un forfait de 20 Go à un prix vraiment intéressant : seulement 9,99 €/mois.

Si Orange et Sosh ont fait grincer des dents en début d’année avec une hausse généralisée de leurs tarifs, ce dernier est encore capable de lancer des forfaits mobile pas chers et réservés aux nouveaux clients afin de ne pas être trop largué au niveau de la concurrence. Pour faire des économies, ce nouveau forfait 4G de 20 Go, sans engagement et avec les appels et SMS/MMS illimités à moins de 10 euros par mois est sans conteste un bon plan !

Que propose le nouveau forfait Sosh ?

Une enveloppe de 20 Go de data et de 15 Go à l’étranger

Les appels et SMS/MMS illimités avec la qualité du réseau Orange

C’est sans engagement !

Cette semaine, Sosh a lancé un nouveau forfait mobile 4G proposé à 9,99 euros par mois avec une enveloppe de 20 Go. Cette offre est accessible uniquement pour les nouveaux clients et, comme d’habitude, c’est sans engagement et le prix de la mensualité n’augmente pas au bout d’un an.

Un forfait pas cher pour les consommateurs modestes

Lorsqu’on ne se déplace pas beaucoup à l’extérieur et qu’on ne soit pas souvent sur les données mobiles, une enveloppe de 20 Go de data en 4G est largement suffisante pour tenir le mois. Ensuite, Sosh n’attribue pas le même montant de Go à utiliser en France et à l’étranger contrairement à Orange. Dans ce forfait, l’opérateur low-cost d’Orange attribue une enveloppe de 15 Go à utiliser avec parcimonie dans la zone Europe et dans les DOM. Ça peut partir vite lorsqu’on n’a pas de point Wi-Fi à disposition.

Étant donné que Sosh est une filiale d’Orange, il profite des infrastructures de ce dernier et d’une qualité de réseau mobile dont elle n’a pas à rougir. Selon les derniers relevés de l’ARCEP, Orange est toujours devant ses concurrents en termes de couverture 4G, assurée sur 99 % du territoire, et ses débits moyens avec lesquels il devance Free, SFR et Bouygues Télécom. Sosh a également lancé ses forfaits 5G mais pour le moment, ses forfaits 4G restent plus avantageux en termes de couverture et de tarifs.

Avec la qualité du réseau Orange

En plus de l’enveloppe de 20 Go de data, le nouveau forfait de Sosh fait profiter des appels, des SMS et des MMS illimités depuis n’importe où en France, dans les DOM et dans la zone Europe (hormis Suisse et Andorre). Orange est également classé n°1 sur la qualité des télécommunications par l’Arcep. En zone urbaine, en zone rurale ou même sur les axes ferrés, que ce soit sur la qualité des appels ou la rapidité d’émission et de réception des SMS et MMS, l’opérateur historique et maison mère de Sosh reste en avance sur ses concurrents.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur Sosh.

Comment conserver son numéro ?

Il est évidemment possible de conserver son numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de sa commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si l’on conserve son numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de sa ligne lors de l’inscription. Voici notre tutoriel pour demander son code RIO.

Afin de comparer le nouveau forfait Sosh de 20 Go avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des forfaits mobiles pas chers du moment.

