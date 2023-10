Forfait mobile : voilà une enveloppe monstrueuse de Go pour un prix loin d’être effrayant

YouPrice n'a pas son pareil pour proposer des forfaits mobile flexibles thématiques avec des prix très avantageux. Cette fois-ci, on parle d'un forfait spécial Halloween de 111 à 130 Go sans engagement avec un prix très bas, et pas seulement les deux premiers mois.

YouPrice n’est pas le dernier des opérateurs à mettre à jour son catalogue de forfaits mobile en fonction des événements commerciaux ou du calendrier. Forcément, en ce 31 octobre, nous ne pouvions pas échapper à une offre spéciale pour Halloween avec le forfait flexible « Le Boo » qui au-delà de son nom propose surtout une excellente enveloppe allant de 111 à 130 Go pour un prix vraiment attractif et encore plus pendant les deux premiers mois.

Que propose cette série « Le Boo » chez YouPrice ?

De 111 Go à 130 Go en France et 10 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Sur le réseau SFR ou Orange, au choix !

Les Appels / SMS Wifi (VoWIFI) et appels 4G (VoLTE)

La 5G pour 5 euros de plus par mois (résiliable à tout moment)

Le forfait YouPrice spécial Halloween est disponible à partir de 9,99 euros par mois sur le réseau Orange, et aussi SFR, jusqu’au lundi 6 Novembre. Ce tarif est bloqué pendant deux mois avant de passer à 11,99 euros mensuels.

Un opérateur qui donne le choix entre SFR et Orange

YouPrice est un opérateur virtuel qui dispose d’un partenariat avec divers opérateurs historiques : Orange et SFR. Cela lui permet de délivrer des lignes mobile à ses clients avec des prix plus avantageux. Avec un minimum de 111 Go de données sur ce forfait, aucun souci pour disposer du streaming de vidéo, du jeu en ligne ou de la navigation web et sur les réseaux sociaux. Vous avez même la possibilité d’ajouter la 5G à votre forfait pour 5 euros de plus par mois

Mais vous n’êtes pas bloqué à ce montant, puisque vous pourrez monter jusqu’à 130 Go si vous souhaitez utiliser le maximum de ce que peut offrir votre smartphone et éviter de vous connecter à un réseau Wi-Fi en cas de besoin. Dans ce cas-ci, le prix du forfait grimpe, mais ne sera pas définitif puisque les compteurs sont remis à zéro en fin de mensualité. Vous avez même la possibilité de changer de forfait en cours de route très simplement et sans frais.

Aussi bien utilisable en France qu’à l’étranger

YouPrice délivre aussi des forfaits valables à l’étranger. L’opérateur propose des communications à base d’appels, de SMS et de MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM. Dans le cas de ce forfait, l’enveloppe de data à l’étranger reste la même quel que soit le palier que vous atteindrez à la fin du mois, soit 16 .

Si vous souhaitez en savoir plus sur YouPrice, vous pouvez consulter notre avis complet sur cet opérateur low cost.

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Vous pouvez également opter pour la eSIM proposée par YouPrice facturée 10 euros également si vous passez d’une carte SIM classique à une eSIM.

