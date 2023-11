Ce forfait 5G géant peut aller jusqu’à 250 Go à partir de 15 euros par mois

Prixtel propose fréquemment des forfaits flexibles qui s'adaptent aux besoins de chaque utilisateur. En ce moment, c'est le « géant » qui nous intéresse particulièrement puisqu'il propose une offre avec 150 à 250 Go de 4G ou de 5G à partir de 14,99 euros par mois.

Les forfaits mobiles flexibles permettent à leurs utilisateurs de ne payer que ce qu’ils consomment, au lieu de souscrire à un forfait mensuel fixe. Un système de palier qui permet de s’adapter au mieux à chaque client, et que plusieurs opérateurs proposent aujourd’hui. C’est le cas de Prixtel depuis 2012, dont l’offre « Le géant » allant de 150 Go à 250 Go de données 4G ou 5G est présentée à partir de 15 euros par mois.

Que propose ce forfait « géant » de Prixtel ?

De 150 à 250 Go de données + 25 Go depuis l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Une option 5G gratuite

Le forfait sans engagement « Le géant » de Prixtel proposant de 150 à 250 Go de 4G ou de 5G est actuellement affiché de 14,99 euros à 20,99 euros par mois.

Un forfait flexible, mais toujours généreux

Avec ce forfait « Le géant », dont le nom indique lui-même la générosité en données, Prixtel propose donc une enveloppe de data allant de 150 Go à 250 Go de 4G ou même de 5G, puisque l’option est gratuite. Plus vous consommez, et plus vous payez, ce qui permet d’avoir la main sur votre forfait et de faire des économies quand vous le souhaitez. Quoiqu’il en soit, avec un minimum de 150 Go de données, vous pourrez naviguer sur Internet durant de longues heures, jouer à des jeux en ligne, visionner des contenus en streaming ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans craindre de voir votre enveloppe se vider trop rapidement. Si vous choisissez l’option 5G, notez que les débits seront bien plus rapides et la latence plus faible sur votre smartphone.

Et si vous comptez voyager dans un pays de l’Union européenne ou des DOM, vous aurez accès à une enveloppe de 25 Go de données, une quantité qui ne bouge pas, peu importe le palier que vous aurez atteint à la fin du mois.

Des communications illimitées

Le forfait mobile de Prixtel comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine ainsi que vers l’UE et les DOM. Les appels sont également illimités vers les fixes d’UE et DOM et vers les mobiles et fixes d’Amérique du Nord.

Enfin, depuis son rachat par SFR via sa maison mère Altice, Prixtel, qui est un MVNO, est tributaire de manière exclusive du réseau d’antennes national de l’opérateur français. La branche mobile de SFR dispose d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. En 5G, SFR affiche, selon l’ARCEP, une moyenne de 84 Mbit/s et 145 Mbit/s en zone urbaine et couvre, en 4G, plus de 99 % de la population.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Les forfaits similaires du moment

Si vous souhaitez découvrir les meilleures offres du moment en matière de forfait mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 5G sans engagement.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 6917 sites 5G 3,5 GHz

11261 sites 5G/4G partagé 16,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 6976 sites 5G 3,5 GHz

6790 sites 5G/4G partagé 15,99€ 30,99€ Pendant 6 mois Découvrir Orange Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 7791 sites 5G 3,5 GHz

149 sites 5G/4G partagé 16,99€ 31,99€ Pendant 6 mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.