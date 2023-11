Sosh revient dans la course aux opérateurs pas chers avec ce forfait 100 Go

Avant la fin de l'année, Sosh relance ses séries limitées sur ses forfaits mobile, avec, entre autres, une offre sans engagement de 100 Go pour seulement 13,99 euros par mois.

Les fêtes de fin d’année arrivent et tout le monde s’attelle à proposer les meilleurs prix, même dans le monde des forfaits mobile sans engagement. Voilà un moment que Sosh était un peu hors course par rapport à d’autres MVNO, mais cette fois-ci la donne est en train de changer avec l’arrivée d’un forfait de 100 Go à 13,99 euros par mois et sans prix qui change au bout d’un an.

Que propose ce forfait chez Sosh ?

100 Go de 4G en France

Avec 20 Go depuis l’Europe et les DOM

Sans oublier les appels, SMS/MMS illimités partout

Avec carte SIM ou eSIM au choix

Sosh propose son nouveau forfait mobile sans engagement de 100 Go pour 13,99 euros par mois, le tout sans prix qui double après un an. D’autres forfaits sont disponibles chez l’opérateur low cost d’Orange, comme celui de 20 Go à seulement 9,99 euros par mois.

Passer chez Sosh pour la fin d’année ?

C’est le forfait le plus intéressant du moment chez Sosh : 100 Go de données 4G à utiliser partout dans l’Hexagone. Avec une telle enveloppe, vous ne tomberez jamais à court de data lors du visionnage de votre série en streaming ou d’une partie de jeu en ligne. De plus, vous profiterez des infrastructures d’Orange sans payer le prix afin de garantir le meilleur débit possible, quelle que ce soit votre position géographique dans l’Hexagone. En effet, en plus de proposer une couverture réseau de plus de 99 % de population, Sosh donne droit à une moyenne de débit de 110 Mb/s en téléchargement et 18 Mb/s en envoi, ce qui le place largement devant ses concurrents.

Les communications illimitées en France et en Europe

Ce qu’il y a de bien aussi avec Sosh, c’est la qualité des appels. Vous pourrez appeler en illimité tous vos contacts sans craindre un problème de réseau. Vous pourrez également leur envoyer des SMS et MMS en illimité. Ces conditions sont valables en France, mais également depuis l’Europe et les DOM. Vous avez aussi droit à une belle quantité de données 4G valable depuis ces mêmes destinations avec pas moins de 20 Go à utiliser tous les mois. Cette enveloppe est tout de même décomptée de celle de base en France.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur l’opérateur Sosh.

Comment conserver son numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe À partir de 8,99€ Découvrir RED Forfait 4G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 10 Go en Europe 9,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

