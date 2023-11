C’est le Black Friday avant l’heure avec Xiaomi : les meilleures références à prix bas

Le Black Friday est officiellement attendu pour le 24 novembre 2023, mais Xiaomi décide de passer outre et commence déjà la braderie ! En ce moment, le constructeur chinois fait chuter le prix de ses références Tech à très bon prix : téléviseurs, tablettes, caméras… tout y passe. Retrouvez ici les meilleures offres en promo !

Le Black Friday arrive à grands pas, et pourtant certaines marques s’empressent d’ores et déjà de casser les prix de leurs produits. C’est le cas du géant chinois Xiaomi qui anticipe l’événement du mois de novembre, et nous surprend en baissant le prix de nombreuses de ses références avec des codes promo. Dans cette sélection, vous trouverez les meilleurs produits du constructeur chinois aux meilleurs prix.

Les offres Black Friday Xiaomi en avant-première

Xiaomi 12

En attendant la sortie du Xiaomi 14, qui a été officiellement présenté fin octobre, autant s’intéresser aux anciennes gloires de la marque qui valent encore le détour. Surtout celles qui affichent aujourd’hui un bon rapport qualité/prix. Pour cela, il faut se tourner vers le Xiaomi 12, prédécesseur du Xiaomi 13. Ce modèle haut de gamme de 2022 est en effet bien moins cher que son successeur, tout en proposant une fiche technique qui vaut largement le détour. La bonne nouvelle, c’est qu’actuellement, le Xiaomi 12 est 500 euros moins cher qu’à son lancement.

Les points essentiels du Xiaomi 12

Un superbe écran AMOLED à 120 Hz

Une fluidité exemplaire

Une charge très rapide

Lancé à 899,90 euros, le Xiaomi 12 est désormais affiché à 399 euros chez Rue du Commerce.

Xiaomi 11T Pro

On le sait, Xiaomi est réputé pour proposer des produits à un excellent rapport qualité prix, et quand des évènements comme le Black Friday s’ajoute à l’addition, ça donne ça : le Xiaomi 11T Pro à moins de 300 euros seulement grâce à cette offre.

Les points forts du Xiaomi 11T Pro

Un bel écran Amoled à 120 Hz

Des performances assurées par un Snapdragon 888

Une bonne autonomie Couplée à la charge de 120 W

Le Xiaomi 11T Pro (8 + 256 Go) est sorti à 699 euros, mais aujourd’hui, il revient à 299 euros seulement sur le site Rue Du Commerce.

Et comptez 399 euros pour le Xiaomi 12T, qui lui aussi profite d’une vente flash chez Rue du Commerce, au lieu de 649,90 euros.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi a conçu récemment une nouvelle tablette, la Xiaomi Pad 6, laissant ainsi de côté la Xiaomi Pad 5. Cette dernière sortie il y a deux ans nous avait réellement convaincus grâce à son bon rapport qualité-prix, son bel écran, et ses performances. Et même avec l’arrivée du nouveau modèle, cette ardoise garde ses bons arguments et se négocie aujourd’hui avec 40 % de remise sur son prix de base.

Ce qu’on apprécie de la Xiaomi Pad 5

Un design sobre et élégant

Une tablette puissante avec un écran 120 Hz

Une bonne fluidité au quotidien et endurante

Sortie à 399 euros, la tablette Xiaomi Pad 5 est actuellement en promotion à 234,99 euros sur le site Rakuten.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

Aussi présent dans la cuisine connectée, Xiaomi a sorti récemment une nouvelle friteuse sans huile : la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L. Testés par nos soins, c’est un bon petit mini-four. La cuisson est correctet, même si parfois, il faut allonger le temps de cuisson. Sa cuve de 4L est suffisante pour au moins 3 à 4 personnes. La connectivité est bien pensée et pratique, pour un outil qui se fera très vite une place dans les petites cuisines et ceux qui veulent « frire » sans huile ou presque. Aujourd’hui, le voilà quasiment 50 euros moins chers.

Ce que propose la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

Un faible encombrement

La qualité de cuisson même si imparfaite

L’application pour suivre la cuisson

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L est sortie à 149,90 euros. Maintenant affichée en promotion à 114 euros, il est possible de l’obtenir à 102,60 euros en appliquant le code VENTE10.

Xiaomi Smart Band 7

Le Smart Band 7 de Xiaomi offre l’essentiel de ce que l’on attend d’un tracker d’activité en 2023, le tout avec un prix plus contenu. Avec ses nombreuses fonctionnalités intéressantes, il a de quoi devenir un bon allié au quotidien. Et qu’aujourd’hui, vous ferez de belles économies puisqu’il coûte moins de 30 euros grâce à ce code promo.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 7

Un écran Oled de bonne qualité ;

Un suivi complet avec des mesures de santé précises ;

Une bonne autonomie ;

Et surtout, un petit prix.

Le Xiaomi Smart Band 7 a été commercialisé à sa sortie à 69,99 euros, mais sur le site officiel, on le retrouve à 39,99 euros, mais en appliquant le code BF2023, le bracelet connecté tombe à 29,99 euros.

Xiaomi Watch S1

Avec sa grande autonomie, son écran de qualité et ses multiples fonctionnalités, la Xiaomi Watch S1 fait sans doute partie des meilleurs deals du moment pour qui souhaite s’offrir une bonne montre connectée sans sacrifier son porte-monnaie. Elle perd aujourd’hui plus de 40 % de son prix.

La Xiaomi Watch S1, c’est quoi ?

Un écran AMOLED de 1,43 pouce

Un suivi de santé complet et un GPS précis

Une autonomie généreuse

Lancée à 269,99 euros, la Xiaomi Watch S1 est en ce moment proposée à 149 euros sur Amazon.

Xiaomi Outdoor Camera AW200

Xiaomi s’étend sur de nombreux secteurs, et dans le milieu de la surveillance connectée, la marque propose de un catalogue bien fourni pour satisfaire tous les budgets. Sa caméra AW200 prend la forme d’une petite caméra d’intérieur, mais peut très bien être utilisée à l’extérieur. Pour moins de 25 euros, elle filme en 1 080p de jour comme de nuit, et alerte en cas de mouvement détecté. C’est un bon moyen de surveiller votre domicile sans casser sa tirelire grâce à cette promotion.

Quels sont les points forts de la Xiaomi Outdoor Camera AW200 ?

Une petite caméra à l’aise à l’intérieur comme à l’extérieur

Filme en 1 080p et dispose d’une vision nocturne en couleur

Capable de détecter des mouvements

De base à 49,99 euros, la Xiaomi Outdoor Camera AW200 s’affiche maintenant à 34,99 euros sur le site officiel, mais en appliquant le code BF2023, la caméra tombe à 24,99 euros.

Xiaomi Redmi Pad SE

Après la Xiaomi Pad 6, la marque continue d’étoffer son catalogue de tablettes et propose la Redmi Pad SE. Un modèle entrée de gamme proposée à moins de 200 euros qui, sans surprise, s’accompagne de caractéristiques modestes, mais tout à fait correctes pour être utilisée ponctuellement pour lire, jouer ou consulter des vidéos. Une nouvelle tablette sous Android qui se concentre sur l’essentiel et qui coûte 10 % moins grâce à ce code promo.

La Xiaomi Redmi Pad SE est intéressante pour…

Son petit format pratique à transporter

Son écran 11 pouces FHD+ à 90 Hz

Son autonomie

Initialement à 199,90 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE est actuellement moins chère sur le site du constructeur et s’affiche à 179,90 euros, avec le code VENTE10.

Xiaomi TV Q2 50″

Parmi les nombreux produits Tech conçues par Xiaomi, on trouve des téléviseurs. Loin de faire l’unanimité au départ, le constructeur corrige les défauts de ses précédents modèles avec cette nouvelle génération de TV : les Xiaomi TV Q2 Series. Elle s’appuie sur la technologie Qled, avec quelques-unes des meilleures normes vidéos et avec Google TV à la clé. Bonne nouvelle : la version 50 pouces revient à moins de 400 euros grâce à cette offre pour les anciens membres.

Les plus du Xiaomi TV Q2 50

Une dalle Qled de 50 pouces

Compatible 4K HDR, Dolby Vision IQ et Atmos

Avec Google TV aux commandes

Disponible à sa sortie à 699 euros, le téléviseur Xiaomi Q2 65 est désormais proposé à 449 euros sur le site du constructeur. Mais si vous êtes un ancien client, vous pouvez obtenir 50 euros de réduction supplémentaire, et l’avoir pour 399 euros seulement.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

Disponible depuis quelques mois, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est venue compléter la quatrième génération des trottinettes électriques de la marque. Il s’agit d’un modèle entrée de gamme, qui offre des prestations équivalentes au précédent modèle, mais avec un prix plus doux. C’est davantage le cas, maintenant qu’elle coûte presque 60 euros de moins grâce à ce code promo.

Les points forts de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

Une trottinette facile à plier et à transporter ;

Une vitesse de 25 km/h et capable de gravir des pentes à 14 % ;

Une autonomie satisfaisante pour les petits trajets.

Lancée à 399 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est remisée à 379 euros sur le site officiel. Mais avec le code VENTE10, la trottinette revient à 341,10 euros. Et si vous êtes un ancien membre, avec le code USER50, la trottinette passe à 329 euros.

Vous avez un budget plus restreint ? La Electric Scooter 3 Lite se négocie en ce moment à moins de 300 euros sur Amazon.

