C’est Noël avant l’heure avec ce méga forfait 5G pendant la Black Friday Week : 350 Go à moins de 20 €/mois

Pendant la Black Friday Week, RED by SFR propose en ce moment un forfait appelé « spécial voyage », avec 350 Go de données mobiles en 5G, sans engagement, pour 19,99 euros par mois.

Ce n’est pas très difficile à deviner, mais derrière RED by SFR se cache bien évidemment l’opérateur historique SFR qui, via le biais de ce MVNO (un opérateur virtuel), propose des forfaits mobile à petit prix. L’un des derniers en date, lancé en pleine période de Black Friday Week, et sûrement l’un des plus intéressants si vous consommez pas mal de données mobiles, puisqu’il en propose 350 Go, en 5G qui plus est, pour 19,99 euros par mois.

Qu’est-ce qui rend ce forfait RED by SFR si intéressant ?

Ses 350 Go de données mobiles tous les mois, bien sûr

Dont 10 % sont utilisables depuis 124 destinations du monde entier

Sans engagement, avec appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine

C’est vraiment un forfait taillé pour celles et ceux qui bougent beaucoup et c’est valable dans le monde entier. 350 Go de données mobiles en 5G sans engagement, dont 35 Go à utiliser à l’étranger pour 19,99 euros par mois, what else ?

Un forfait 5G Spécial Voyage pour les globe-trotters

Pendant la Black Friday Week et à l’approche de Noël, RED by SFR a décidé de gâter ses nouveaux abonnés en ressortant un forfait qui séduit notamment les personnes se déplaçant beaucoup : le Spécial Voyage.

Il s’agit d’un forfait 5G amélioré, en tout cas pour ce qui est des communications dans le monde. Sur ses forfaits classiques, RED by SFR propose généralement une petite enveloppe de données mobiles à utiliser dans l’Union européenne et les DOM (sauf Mayotte) ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.

Sur ce forfait Spécial Voyage, vous avez la même chose mais avec une enveloppe plus conséquente de 35 Go, ce qui représente 10% de votre total, à utiliser non seulement dans ces mêmes zones, mais aussi 62 autres destinations dans le monde, comprenant par exemple le Canada, les USA, la Turquie, la Suisse, les pays du Maghreb… Ce qui porte en tout à 124 les destinations dans lesquelles ce forfait est opérationnel.

Toute la puissance du réseau SFR à votre portée

Pour le reste du forfait, vous avez du on ne peut plus classique, à savoir les appels, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

On apprécie beaucoup le fait que RED by SFR offre l’option 5G, qui est normalement en supplément. Comme ça, fini le buffering sur vos vidéos lorsque vous regardez une plateforme de streaming, tout est fluide et vos téléchargements sont beaucoup plus rapides.

Et surtout, c’est très important : il s’agit d’un forfait sans engagement. Vous n’avez pas à attendre X mois ou années pour partir, si jamais le forfait ne vous convient plus ou que l’herbe est plus verte ailleurs, vous pouvez vous désengager dans la minute sans payer de frais de résiliation.

Notez qu’avec RED by SFR, tout le SAV se fait en passant par le chat dans l’app sur mobile. Celle-ci est donc indispensable pour régler vos éventuels problèmes, souscrire de nouvelles options ou tout simplement suivre votre consommation.

Lorsque vous changez d’opérateur, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de mobile actuel. Pour ça, il faut communiquer votre numéro RIO au moment de la souscription. Le RIO s’obtient gratuitement en composant le 3179 depuis votre forfait actuel et permet également à votre futur opérateur de résilier auprès de l’ancien.

