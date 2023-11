À seulement 300 €, le Xiaomi A2 est le plus abordables des TV 4K 43 pouces du Single Day

Envie d’un petit TV pas cher et de bonne qualité ? C’est possible avec le modèle A2 de Xiaomi. À l’occasion du Single Day, il passe de 449 euros à 300 euros seulement.

Quand beaucoup misent sur des téléviseurs équipés d’une dalle de 55 pouces, voire 65 pouces, il existe aussi des personnes à la recherche de petit téléviseur d’appoint. Si vous êtes dans ce cas, le Xiaomi TV A2 pourrait bien vous plaire. Ce modèle est compatible avec quelques-unes des meilleures normes vidéos et propose Android TV à la clé. Pendant le Single Day, ce petit téléviseur de 43 pouces perd 150 euros de son prix.

Que propose le Xiaomi TV A2 43 ?

Une petite dalle 4K de 43 pouces

Compatible HDR10, Dolby Vision, Audio…

Le top des OS : Android TV

Le téléviseur Xiaomi TV A2 de 43 pouces s’affiche au prix de 449 euros sur le site officiel, mais à l’occasion du Single Day, il est possible de l’obtenir à seulement 300 euros sur le site AliExpress grâce au code FR50. En alternative moins chère, on trouve le Xiaomi TV P1E 43 pouces à 251 euros avec le code FR50 sur AliExpress, au lieu de 449 euros de base. Dans les deux cas, la livraison s’effectue depuis un entrepôt français.

Une petite dalle réussie, qui convient pour les petits intérieurs

Si vous êtes adeptes des grands téléviseurs, il faudra passer votre chemin. Les TV de 43 pouces sont parfaits pour les petits intérieurs ou les petits meubles TV et ce Xiaomi TV A2 ne fait donc pas exception. Il profite d’un look soigné avec une fabrication monocoque et des pieds aux extrémités pour placer une barre de son entre eux. Pour une petite diagonale de 108 centimètres, elle affiche des bordures très fines sur trois côtés, favorisant ainsi grandement l’immersion lors du visionnage de vos contenus.

Le modèle A2 de Xiaomi se contente de proposer une dalle LCD. Il offre tout de même une belle qualité grâce à une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels). Il dispose également des compatibilités HDR10, HLG et Dolby Vision. D’autres technologies sont présentes pour offrir de belles couleurs, puisque la dalle couvre 90 % du DCI-P3. Quant au son, le TV embarque deux haut-parleurs de 12W et prend en charge le Dolby Audio et DTS-HD. Toutefois, pour une meilleure expérience audio, il est judicieux d’y ajouter une barre de son.

Une bonne smart TV

Pour couronner le tout, le TV A2 de Xiaomi tourne sous le système Android TV. Un grand atout pour ce petit téléviseur qui profite ainsi du grand catalogue d’applications de Google Play Store. Vous retrouverez aussi les applications immanquables comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal ou encore YouTube. De plus, vous n’avez qu’un mot à dire pour choisir le programme grâce à sa compatibilité avec l’assistant vocal de Google. La fonction Chromecast se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone, et la fonction AirPlay 2 sera aussi de la partie.

Côté hardware, on a droit à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Et pour la connectique, le TV de la marque chinoise intègre trois ports HDMI (1 port avec eARC), deux ports USB 2.0, une prise Ethernet, et une sortie audio numérique optique. Enfin, le téléviseur est équipé du Bluetooth et du Wi-Fi.

