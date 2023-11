Xiaomi Watch S1 Active : cette smartwatch axée sport est à -50 % pour le Black Friday

La Xiaomi Watch S1 Active est le parfait compagnon pour vos activités sportives. Mieux encore, son prix tombe bien bas à l’occasion du Black Friday : 99 euros, contre 199 euros au départ.

Pour les adeptes du sport, ou simplement ceux qui souhaitent se lancer dans la course à pied, avoir une montre connectée est indispensable. Cet accessoire peut sembler gadget pour certains, mais c’est un véritable allié pour suivre ses activités physiques, mais aussi d’avoir un suivi santé complet. La Xiaomi Watch S1 Active le fait bien, et se négocie à moins de 100 euros à l’occasion du Black Friday. Une bonne nouvelle si vous cherchez un modèle complet et pas cher.

La Xiaomi Watch S1 Active en quelques mots

Une montre sportive robuste et un écran Amoled de 1,43 pouce

De nombreuses fonctionnalités sport et santé

Une autonomie d’une semaine

Au départ à 199,99 euros, la montre connectée Xiaomi Watch S1 Active chute à 99,99 euros sur le site Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Watch S1 Active. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Watch S1 Active au meilleur prix ?

En quoi la Xiaomi Watch S1 Active est-elle intéressante ?

Conçue pour les activités sportives, la Xiaomi Watch S1 Active intègre un cadran robuste avec une lunette graduée en métal autour de l’écran ainsi qu’un bracelet en silicone, plus adaptée à une utilisation sportive. On apprécie l’effort de la marque de rendre sa smartwatch élégante, discrète et légère (36 g). Son écran Amoled de 1,43 pouce affichant une définition de 466 × 466 pixels est confortable pour lire les informations inscrites sur votre montre.

Pour suivre votre santé et votre activité physique, la S1 Active est capable de mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang (SPO2) ou encore la qualité du sommeil. Côté sport, elle donne accès à 19 activités et à 100 autres modes d’exercices pour répondre aux besoins de la plupart des passionnés de sport. Elle profite d’ailleurs d’une puce GPS double bande pour faciliter les entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis. Quant à l’autonomie, comptez entre 5 et 7 jours, ce qui est un bon score. À noter, le NFC est aussi de la partie pour le paiement sans contact.

Lire aussi

Les meilleures montres connectées pour le sport en 2023

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.