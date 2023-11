Le MacBook Air M2 d’Apple en version 16 Go de RAM est à son meilleur prix avant le Black Friday

Boulanger propose une belle offre sur le MacBook Air M2 version 2022 avec 16 Go de RAM juste avant le Black Friday. Le prix : 1 299 euros au lieu de 1 529 euros.

Si vous cherchez un Ultrabook performant, silencieux et durable, il n’y a pas 36 solutions. C’est soit le haut de gamme chez Asus ou Dell, et par ailleurs bien sĂ»r chez Apple. C’est ce dernier qui nous intĂ©resse ici avec une belle offre concernant le MacBook Air Ă©quipĂ© d’une puce M2. Chez Boulanger, le MacBook Air M2 (2022) en version 16 Go de RAM et 256 Go de stockage profite d’une rĂ©duction de 15 %.

Les points Ă retenir de l’Apple MacBook Air 13 M2 2022

L’Ă©cran Liquid Retina bien calibrĂ©

Les performances exceptionnelles de la puce M2

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 529 euros habituellement, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est maintenant disponible en promotion Ă 1 299 euros chez Boulanger.

Un design qui tranche avec les modèles précédents

Le MacBook Air M2 profite d’un excellent design et de très bonnes finitions. Sa taille et son poids de 1,24 kg font de l’ultraportable d’Apple un laptop parfait à transporter, et facile à glisser dans un sac. Ses bordures sont légèrement arrondies, et l’écran et le capot sont complètement plats. Son épaisseur n’est que de 1,13 centimètre, mais il procure tout de même une sensation de robustesse appréciable, et il s’attrape et s’ouvre facilement. Une fois ouvert, le clavier Magic Keyboard aux touches rétroéclairées, et le trackpad multitouch, fonctionnent tous deux parfaitement bien. Le premier offre une frappe agréable tandis que le second est fluide et réactif.

Le MacBook Air M2 est doté d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces et d’une définition de 2 560 × 1 664 pixels. Bien qu’Apple fasse l’impasse sur l’OLED, la luminosité est suffisamment bonne pour une utilisation dans toutes les situations, y compris en pleine lumière. Vous devrez toutefois faire avec les quelques reflets de l’écran, toutefois peu gênants. Bien que la webcam, incluse dans l’encoche, propose du 1080p, une caméra externe ne sera pas de trop.

Apple Ă son point culminant avec la puce M2

Avec le passage à la puce M2, offre de très bonnes performances. Avec ses 8 cœurs, elle apporte au portable d’Apple de la fluidité et de la puissance. de plus avec cette version qui comporte pas moins de 16 Go de RAM, les logiciels s’ouvrent instantanément, les applications gourmandes tournent sans problème, et Final Cut Pro ou Photoshop ne font pas chaufferla. Si vous avez besoin de plus de puissance de calcul, notamment pour le travail, les MacBook Pro M1, Ultra ou les derniers MacBook Pro M2 seront peut-être plus adaptés. Néanmoins, le MacBook Air M2 propose déjà d’excellentes performances, le tout dans un ordinateur compact et léger.

Niveau autonomie, le MacBook Air M2 tiendra une journée entière. Il se recharge via le port magnétique MagSafe en moins de deux heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple MacBook Air 13 M2 2022.

