À peine sorti, le Bose QuietComfort Ultra est déjà 100 € moins cher grâce au Black Friday

Sorti en octobre dernier, le casque dernier casque haut de gamme sans-fil de Bose est déjà en promotion durant la Black Week. On peut en effet trouver le Bose QuietComfort Ultra à 399 euros au lieu de 499 euros chez Darty et chez la Fnac.

Les écouteurs, c’est bien, mais ce n’est pas ce qui tient le plus chaud. Non, le plus isolant reste encore un casque audio, qui plus est circum-aural. C’est le cas du Bose QuietComfort Ultra sorti il y a quelques semaines. Ce modèle haut de gamme perd de son prix : 100 euros de moins à l’occasion de la Black Friday Week. Le casque est exceptionnellement disponible avec 100 euros de moins.

Le Bose QuietComfort Ultra, c’est quoi ?

Un casque circum-aural qui englobe les oreilles pour plus de confort ;

Une très bonne qualité audio ;

Une excellente réduction de bruit active ;

Plus de 30 heures d’autonomie ;

Bluetooth multipoint.

À sa sortie le mois dernier, le Bose QuietComfort Ultra était vendu à 499 euros, ce qui est cher. Heureusement, la Black Week est là pour le sauver : on le trouve à 399 euros seulement sur le site de la Fnac, soit 100 euros de réduction. À noter que la même offre est disponible chez Darty.

Qualité audio au top et excellente ANC : la formule du Bose QuietComfort Ultra

Ce qu’on attend en tout premier de Bose, c’est que la qualité audio soit au rendez-vous et c’est bien le cas sur le QC Ultra. Tout d’abord, on trouve plusieurs codecs audio : SBC, AAC, mais également aptX adaptative. La signature sonore de ce casque est résolument tournée vers les basses : de quoi offrir de la profondeur à ses morceaux préférés. Pour autant, cela ne veut pas dire que les autres fréquences sont délaissées : Bose a prévu des pics de volume dans les hauts médiums et dans les aigus, pour faire ressortir les voix et les autres instruments. Pour autant, utiliser l’égaliseur dans la complète application ne sera pas de trop. En effet, certains sons sont trop brouillons, à cause de trop de basses parfois.

Du côté de la réduction de bruit active, elle est excellente. Déjà que les mousses des oreillettes offrent une bonne isolation passive, la combinaison des deux rend l’expérience d’autant plus agréable. Pour les bruits graves, c’est très bon, mais c’est pareil pour les voix, ce qui est plus rare en audio. Pour les bruits plus aigus, c’est plus compliqué, mais l’ANC du Bose QuietComfort Ultra reste correcte. En parlant des mousses, le casque est plus généralement bien conçu, ce qui offre un confort permettant d’utiliser le casque durant plusieurs heures sans ressentir de douleurs.

30 heures d’autonomie et Bluetooth multipoint

L’autonomie aussi est très bonne sur ce casque : si le constructeur annonce 24 heures d’autonomie, nous avons mesuré une endurance de 31 heures avec le volume à 70% et la réduction de bruit au maximum. De quoi utiliser le Bose QuietComfort Ultra tout au long de la semaine sans avoir à se soucier réellement de la batterie restante. Et pour la charge en USB-C, comptez deux heures et demie pour un cycle complet, ce qui est très correct. D’ailleurs, 15 minutes de charge suffisent à récupérer jusqu’à deux heures d’écoute.

Le casque de Bose est compatible Buetooth 5.2, mais profite aussi du Bluetooth multipoint. Cela permet de le connecter simultanément à deux appareils, comme son smartphone et son ordinateur. Ainsi, si vous écoutez de la musique sur votre ordinateur, mais que vous recevez un appel sur votre smartphone, vous pouvez couper la musique en décrochant, sans avoir à déconnecter le casque pour le connecter de nouveau.

Pour en savoir plus à propos de ce casque, nous vous invitons à lire notre test du Bose QuietComfort Ultra. Le principal reproche que nous avions fait à ce casque était son prix : à 100 euros de moins, cela en fait d’autant plus un bon produit.

