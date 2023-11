Oh oui, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à moitié prix pendant la Black Friday Week

Avant le Black Friday, il y a la Black Week, avec également de belles promotions. C'est le cas avec le Samsung Galaxy Z Flip 4, sorti en 2022. Vendu à la base à 1099 euros, il n'est plus qu'à 599 chez Darty et la Fnac.

Le problème des smartphones pliables, c’est qu’ils sont plus chers que les smartphones « classiques ». Heureusement, leur décote est importante, comme en témoigne le prix du Samsung Galaxy Z Flip 4 durant la Black Friday Week. En effet, le tarif du téléphone pliant est quasi divisé par deux grâce à cette offre.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4, c’est quoi ?

Un smartphone dont l’écran se plie en deux ;

Un écran externe pour accéder à plein de raccourcis ;

Un bon smartphone en photo ;

Un modèle compact.

1099 euros, c’était donc son prix de départ pour sa version avec 128 Go de stockage en 2022. Cette année, son prix chute et c’est encore plus le cas durant la Black Week : le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à 599 euros seulement chez la Fnac. À noter que l’offre est également disponible chez Darty.

La raison d’être du Samsung Galaxy Z Flip 4 : son format pliable

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone dit « pliable » : c’est-à-dire que son écran peut se plier dans la longueur. L’avantage est que ça permet d’avoir un appareil moins long (mais plus épais) qui rentre plus facilement dans les poches de pantalon. On peut même le plier à moitié, afin de poser la partie inférieure sur une table tout en utilisant la partie supérieure : c’est ce qu’on appelle le mode Flex. Cela permet de regarder une vidéo sans avoir besoin de support, ou de prendre des selfies avec de nouveaux angles.

Ce n’est pas parce qu’il est complètement plié qu’on ne peut utiliser le Samsung Galaxy Z Flip 4. En fait, il est équipé d’un écran externe, une petite dalle tactile dont l’ergonomie ressemble à celle d’une montre connectée. Elle affiche les notifications, permet de contrôler la musique et les appels, ou encore de consulter la météo. Le tout, sans avoir à déplier le smartphone.

Bien que sorti l’année dernière, le Galaxy Z Flip 4 n’est pas « déjà » vieillissant. En effet, Samsung garantit quatre ans de mises à jour d’Android et cinq ans de patchs de sécurité. En revanche, ayez conscience que l’autonomie n’est pas aussi bonne que celle d’un smartphone classique : comptez une journée d’endurance, pas plus. Quant à la charge, elle dure plus d’une heure : Samsung est toujours à la traîne sur ce point.

Bonnes performances, bel écran et un smartphone pliable pas au rabais en photo

Ce smartphone pliable est doté du Snapdragon 8+ Gen 1, un bon SoC signé Qualcomm, épaulé par 8 Go de RAM. De quoi faire tourner n’importe quel jeu, même les plus gourmands, et ce à 60 FPS (avec quelques ralentissements qui peuvent arriver). Limitez quelque peu les réglages graphiques et là, aucun freeze à l’horizon.

C’est d’autant plus appréciable que l’écran « interne » du smartphone est bon. Il s’agit d’une dalle Oled de 6,7 pouces avec un ratio 22:9 et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (qui peut descendre à 24 Hz). C’est un écran plein de couleurs, qui trompe toutefois la fidélité des couleurs, sans que ce soit rédhibitoire. Quant à la luminosité, elle est plutôt bonne avec 804 cd/m² maximum selon nos mesures.

Enfin, et c’est là l’une des faiblesses des smartphones pliables : le volet photo. Pas de téléobjectif pour le Galaxy Z Flip 4 cependant, mais il arrive à se rattraper avec l’expertise de Samsung. Couleurs, piqué, mode portrait, mode nuit : tout est globalement bien maîtrisé. Ce qui est également rendu possible grâce aux capteurs photo présents : un grand-angle de 12 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx ainsi qu’un capteur selfie de 10 Mpx.

Pour tout connaître de ce smartphone, nous vous invitons à consulter notre test du Samsung Galaxy Z Flip 4.

