899 €, c’est le super prix de ce TV LG QNED en 65 pouces et 100 Hz à l’occasion du Black Friday

Si vous attendiez la période du Black Friday pour changer de téléviseur sans payer le prix fort, vous êtes servis : le LG QNED82 dans sa version 65 pouces chute à 899 euros, contre 1 390 euros au départ.

Plus connu pour ses téléviseurs Oled, LG suggère à côté une autre technologie : du Qned. Elle permet de reproduire un meilleur taux de contraste et des noirs parfaits comme l’Oled, mais avec plus de luminosité. Si vous souhaitez profiter de cet affichage, sachez qu’à l’occasion du Black Friday, le modèle de 65 pouces coûte 500 euros de moins.

Les atouts du LG 65QNED82 2023

Une dalle QNED 4K de 65 pouces + 100 Hz

Un processeur puissant capable de gérer des images Ultra HD jusqu’à 120 Hz

Des ports HDMI 2.1 supportant toutes les technologies gaming

Vendu au départ à 1 390 euros, puis remisé à 1 190 euros, le téléviseur LG 65QNED82 2023 s’affiche actuellement à 899 euros sur le site Boulanger. Si vous souhaitez une diagonale plus petite, la version 55 pouces est aussi en promotion : 699 euros au lieu de 899 euros.

Le combo Qled + Nanocell sur une grande dalle

À côté des séries B3, C3 ou encore G3, LG a sorti d’autres téléviseurs en 2023, dont le 65QNED82 qui en fait partit. Il n’utilise pas la technologie Oled, mais s’appuie sur la technologie d’image maison de LG, à savoir le Qned, pour Quantum Dot NanoCell. Il s’agit d’une combinaison entre le filtre à points quantiques du Qled et la technologie NanoCell de la marque, qui applique un filtre sur la lumière pour rendre chaque couleur plus vive sous tous les angles. Résultat : la dalle offre des images lumineuses, des contrastes profonds et des couleurs vraiment plus éclatantes. Une bonne manière de profiter de films et de séries dans les meilleures conditions.

La dalle profite d’une définition 4K afin d’obtenir une image détaillée, et prend en charge les contenus HDR10, mais pas de Dolby Vision au menu malheureusement… Il est animé par le processeur Alpha7 de 6ᵉ génération, capable de gérer des images Ultra HD jusqu’à 120 Hz et de s’occuper efficacement de la mise à l’échelle des contenus. Notons aussi l’excellent taux de rafraîchissement de 100 Hz, qui offre une belle fluidité pour tous les contenus. Côté audio, on peut compter sur une compatibilité avec le format DTS:X depuis ses deux haut-parleurs de 20 W, ce qui permet de profiter d’un son bien enveloppant et immersif. On recommande toutefois de s’équiper d’une barre de son pour un meilleur résultat.

Des fonctionnalités qui vont ravir les gamers

En plus de pouvoir regarder vos films et séries préférées sur votre TV, il est aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Avec deux ports HDMI 2.1, le TV LG est en mesure de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 et vous faire profiter de la 4K à 120 IPS. Il prend en charge le VRR pour contrer les déchirures d’écran et maximiser la fluidité. Il intègre aussi l’ALLM qui se charge de réduire la latence ou encore le QMS, qui empêche les écrans noirs lors du basculement entre deux contenus vidéos qui n’ont pas la même fréquence de rafraîchissement.

LG oblige, le modèle 65QNED82 tourne sous webOS 23. Elle fait aujourd’hui partie des meilleures, grâce sa simplicité et son ergonomie. Vous pouvez naviguer simplement vers vos plateformes de SVOD favorites telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, via la télécommande ou bien avec votre voix grâce à sa compatibilité avec les assistants vocaux. L’OS a aussi changé d’apparence et intègre désormais des Quick Cards, soit des vignettes correspondant à différentes activités (tableau de bord, maison, sports, jeu, musique…), un nouvel affichage des notifications ou encore un mode d’image personnalisé.

