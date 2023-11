Ce PC gaming avec une vraie carte graphique est à moins de 500 € durant le Black Friday

Pouvoir jouer à des jeux vidéo sur PC, ça peut rapidement coûter cher : il faut des composants performants et la facture peut vite grimper. La solution pourrait être un ordinateur portable gaming pas cher. Ça tombe bien, le Medion Erazer Crawler E30e est en promotion durant le Black Friday : son prix passe de 699 à 499 euros seulement !

Tout le monde ne veut pas jouer à Cyberpunk 2077 en qualité maximale : énormément de jeux vidéo moins gourmands existent et ils sont tout aussi bons. Cela concerne notamment les joueurs au budget serré, pour qui les meilleures configurations sont difficilement accessibles. C’est là que le Medion Erazer Crawler E30e entre en scène : pas cher, il entend proposer des composants assez puissants pour faire tourner certains jeux. En plus de ça, il est en promotion durant le Black Friday : on le trouve à 499 euros seulement, avec une réduction de 29% sur son prix de base.

Le Medion Erazer Crawler E30e MD62592, c’est quoi ?

Un processeur Intel Core i5-12450H ;

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050 ;

8 Go de RAM et 512 Go de stockage ;

Un écran 15 pouces en Full HD.

Habituellement, cet ordinateur portable gaming est vendu à 699 euros. Exceptionnellement, à l’occasion de la Black Week, on trouve le Medion ERAZER Crawler E30e MD62592 (sans OS) à 499 euros seulement chez Boulanger.

Intel Core i5 et RTX 2050 pour ce PC portable gaming abordable

Ce Medion Erazer Crawler E30e MD62592 est livré sans Windows 11 : c’est à vous d’acheter une clé et d’installer le système d’exploitation. Une manipulation pas très compliquée : nous vous invitons à lire notre tutoriel sur comment télécharger et installer Windows 11. Un PC portable gaming qui renferme un processeur Intel Core i5-12450H : pas de dernière génération donc, mais qui reste récent. Il est couplé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050 (4 Go) : là non plus, c’est loin d’être la dernière. Pour autant, elle permet de profiter du ray tracing grâce à la technologie DLSS, pour avoir des lumières qui semblent moins artificielles sur les jeux compatibles. Enfin, on trouve 8 Go de RAM en DDR4 (3200 MHz).

Cette configuration ne vous permettra pas de faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands à fond. Ils devraient fonctionner en réduisant la qualité des graphismes. Mais pour des jeux compétitifs, comme League of Legends, Rocket League, Trackmania, Fortnite, Valorant ou encore Counter-Strike 2.

Un Medion Erazer Crawler E30e qui a le bon goût d’avoir un écran Full HD

Mis à part ça, on trouve un écran Full HD (1920 par 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz dans une dalle de 15 pouces. Là non plus, ce n’est pas la meilleure définition, mais ça reste très correct et surtout cohérent avec les composants du Medion Erazer Crawler E30e. De toute manière, il ne pourra pas faire tourner des jeux en 4K.

Côté connectivité, on a droit à du Wi-Fi 6E ainsi qu’à du Bluetooth 5.2. Le châssis de cet ordinateur Medion est de 36 par 24 par 2,8 cm, pour un poids total de 2 kg. À noter que le clavier, s’il n’est pas mécanique, est rétro-éclairé : on peut d’ailleurs choisir la couleur de ce rétro-éclairage. Côté connectique, on trouve un port USB 2.0, un port USB 3.2 (Gen 1), deux ports USB-C 3.2 (Gen 2), un port de carte microSD, un port HDMI 2.1, un port Mini DisplayPort, un port Ethernet RJ45 ainsi qu’une prise jack. Enfin, l’indice de réparabilité de cette machine est de 7,3/10.

