Le récent smartphone ultra haut de gamme Sony baisse déjà son prix grâce au Black Friday

Le Black Friday est l'opportunité de renouveler son smartphone en profitant de prix avantageux. C'est le cas avec le Sony Xperia 1 V, qui perd 200 euros : son prix passe de 1399 euros à 1199 euros seulement ces jours-ci.

Certains fans de photo sont très attachés aux smartphones Sony et on les comprend : la qualité photo offerte par les modèles de la marque est leur principal argument de vente. C’est aussi le cas du Sony Xperia 1 V, dont le prix perd 14 % : le smartphone ultra haut de gamme devient donc déjà plus abordable malgré sa récente sortie.

Le Sony Xperia 1 V, c’est quoi ?

Un design élégant ;

Android presque stock, sans trop d’ajouts ;

De belles performances ;

L’excellente qualité photo.

En temps normal, on trouve ce smartphone haut de gamme au tarif de 1399 euros. Cependant, durant le Black Friday, son prix perd 200 euros : le Sony Xperia 1 V est disponible à seulement 1199 euros sur Amazon.

Un autre smartphone Sony plus abordable est également en promotion : il s’agit du Sony Xperia 5 V. Habituellement, il est vendu à 999 euros, mais à l’occasion du Black Friday, son prix passe à 849 euros sur Amazon, soit une réduction de 150 euros.

Un smartphone photo avec une configuration solide

Le Sony Xperia 1 V, c’est avant tout une configuration photo, avec un capteur photo principal de 52 Mpx (24 mm), un ultra-grand-angle de 12 Mpx (16 mm), un téléobjectif de 12 Mpx (85 à 125 mm) ainsi qu’un capteur selfie de 12 Mpx. Tout cela fait que ce smartphone est très bon en photo : il propose un joli piqué, des couleurs assez fidèles et gère bien la plage dynamique. C’est même le cas sur l’ultra-grand-angle, bien que ce dernier produise parfois trop de bruit numérique. Toutes les optiques sont conçues par Zeiss, fabricant reconnu dans ce domaine depuis très longtemps.

Quant au mode portrait, il détoure assez bien, mais ce qui le démarque des autres, c’est qu’il arrive à récupérer beaucoup de lumière. Néanmoins, le téléobjectif, s’il est correct, est quelque peu décevant : il y a souvent un voile gris devant les photos, ce qui affecte les détails. Mais il a le mérite d’avoir une variation optique, afin de garder des zooms de bonne qualité. D’ailleurs, le Sony Xperia 1 V n’est pas tout à fait comme ses concurrents : il possède un bouton de déclenchement pour les photos, dont le ressenti est le même que celui d’un vrai boîtier.

Un Sony Xperia 1 V qui propose aussi de bonnes performances

Ce modèle embarque un SoC haut de gamme siglé Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 2. Une puce reconnue pour sa puissance et son efficacité énergétique, épaulée par 12 Go de RAM en LPDDR5X. Sur le stockage, Sony divise : le constructeur ne propose qu’une version avec 256 Go de stockage. S’il n’y a pas d’option avec 512 Go, il n’y a pas non plus d’option avec 128 Go, comme le font Samsung, Apple et autres. Particularité du smartphone : il dispose d’un port de carte microSD pour étendre le stockage. Ce n’est donc finalement pas réellement un problème.

Quant à l’écran, il propose tout ce dont on peut avoir besoin : une dalle Oled de 6,5 pouces au format 21:9 avec une définition 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté charge, la puissance maximale est de 30 W : 30 minutes suffisent à récupérer 50% de batterie. C’est loin d’être ce qui se fait de mieux, mais là encore sur le haut de gamme, Apple et Samsung sont également de mauvais élèves. » Sur la partie connectivité, on peut insérer une nanoSIM dans le smartphone et le Sony Xperia 1 V est compatible eSIM : on peut utiliser les deux cartes simultanément.

Pour en savoir plus à propos de ce smartphone, nous vous invitons à lire notre prise en main du Sony Xperia 1 V.

