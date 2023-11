Garmin Fenix 7 : -41 % sur cette smartwatch sportive d’élite grâce à la Black Friday Week

Entre sa conception robuste, ses fonctionnalités sportives poussées, son autonomie olympique et son GPS multi-bandes ultra-précis, la Garmin Fenix 7 fait partie des meilleures montres connectées sportives du marché, la crème de la crème. L'excellence se paye toutefois au prix fort, sauf pendant la Black Friday Week durant laquelle la version Sapphire Solar de la Garmin Fenix 7 voit son prix chuter de 849 euros à 499 euros chez i-Run.

Grâce à la Black Friday Week, il sera pour une fois possible de se tenir à cette résolution du Nouvel An que la plupart d’entre nous s’apprêtent à prendre, à savoir se (re)mettre au sport. La Garmin Fenix 7 est une montre connectée sportive haut de gamme aux fonctionnalités poussées et pouvant se targuer d’avoir le GPS le plus précis du marché. D’ordinaire vendue à un prix élevé, elle profite d’une réduction de 41 % dans sa version Sapphire Solar Titane chez le spécialiste i-Run.

Les atouts de la Garmin Fenix 7

Une montre connectée avec écran tactile et certifiée 10 ATM

La précision du GPS multi-bandes

Au moins 14 jours d’autonomie avec recharge solaire

Au lieu de 849 euros habituellement, la Garmin Fenix 7 Sapphire Solar Titane est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez i-Run.

Quelques nouveautés sous le soleil

La Garmin Fenix 7 se décline en plusieurs tailles et en plusieurs types d’écran, ce modèle en promotion arbore un boîtier de 47 mm et est doté d’un écran dit Sapphire Solar compatible avec la recharge solaire, résistant aux chocs et aux rayures et entouré d’une lunette en titane. Cette montre mise beaucoup sur la robustesse afin de suivre son porteur partout, d’autant plus qu’elle est certifiée 10 ATM, ce qui lui permet d’être immergée jusqu’à une profondeur de 100 mètres. C’est parfait pour les amateurs de plongée !

L’écran de 1,3 pouce propose le même affichage que les modèles Fenix, le MIP transflectif. Celui-ci a la particularité de rendre l’écran plus lisible à mesure que la luminosité ambiante est élevée. La nuit ou dans les endroits sombres, c’est la technologie transmissive qui prend le relais avec le rétroéclairage. La grande nouveauté de la Fenix 7 est que cet écran est désormais tactile, la navigation est ainsi plus aisée mais il est également possible de s’en tenir aux boutons physiques sur le pourtour du boîtier.

Une montre connectée parfaite pour les sportifs

À l’aide de sa multitude de capteurs, la Garmin Fenix 7 est capable de suivre avec une grande précision les performances sportives de chacun dans moult disciplines et de fournir une analyse détaillée à la fin de chaque entraînement. Le coach virtuel intégré donne des conseils pour s’améliorer et note les performances. Mais l’atout phare des montres Garmin est la précision de leur GPS, le constructeur américain produit également des systèmes de navigation et a mis à profit son savoir-faire sur la géolocalisation dans ses montres connectées, et la Fenix 7 Sapphire Solar est le premier modèle à embarquer un GPS multi-bandes.

Le suivi de la santé est un autre aspect intéressant de la Garmin Fenix 7. Avec son mode Health Snapshot, elle enregistre plusieurs métriques clés comme la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire et le niveau de stress en deux minutes. Elle est même capable d’estimer l’énergie qu’il vous reste avec sa fonction Body Battery. Enfin, la Garmin Fenix 7 brille particulièrement au niveau de l’autonomie, notre test nous a permis de déterminer une durée de quatorze jours. En revanche, nous avons également remarqué que la recharge solaire manquerait d’efficacité.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Garmin Fenix 7.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

