Les Apple AirPods 3 deviennent la cible du Black Friday avec cette chute de prix sur Amazon

Derniers représentants de leur gamme, les Apple AirPods 3 ont la réputation d'être les meilleurs écouteurs sans fil en format ouvert, notamment grâce à l'audio spatial réservé aux appareils Apple et à une autonomie gargantuesque. Ces true wireless sont un gros investissement, certes, mais c'est profiter d'une qualité indéniable, d'autant plus si on un iPhone en poche. Chez Amazon, ils voient leur prix descendre de 199 euros à 169 euros.

Apple est un géant du marché des smartphones mais il est également l’une des meilleures références sur celui des écouteurs sans fil. Ses AirPods sont certes onéreux, mais c’est la garantie d’une qualité hors pair avec certaines technologies rares telles que l’audio spatial. Pendant la Black Friday Week, même la dernière génération d’AirPods n’échappe pas à la vague de promotions et avec cette réduction de 15 %, il descendent à leur prix le plus bas chez Amazon.

Les Apple AirPods 3 en bref

Les meilleurs écouteurs open-fit du marché

L’audio spatial avec les appareils Apple

L’autonomie géante

Au lieu de 199 euros habituellement, les Apple AirPods 3 sont maintenant disponibles en promotion à 169 euros chez Amazon. Idem pour les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) qui sont disponibles en promotion à 239 euros au lieu de 279 euros chez le même marchand.

Les meilleurs écouteurs sans fil dans sa catégorie

Les Apple AirPods 3 reprennent quelques éléments de leurs prédécesseurs mais aussi des AirPods Pro avec les tiges plus courtes et les évents sur la coque. Ces true wireless adoptent un format open-fit, c’est-à -dire qu’ils sont ouverts et ne se logent pas dans le conduit auditif avec des embouts en plastique. Cela a un inconvénient majeur, à savoir une isolation passive presque inexistante et des fuites de son qui n’arrivent pas jusqu’au tympan. Mais ce format a le mérite d’être le plus confortable. De plus, les écouteurs et le boîtier sont certifiés IPX4 et résistent donc à la pluie et à la transpiration.

L’un des gros atouts des Apple AirPods 3 est leur autonomie. D’après la firme de Cupertino, ils sont capables de tenir jusqu’à six heures sur une seule charge, sans audio spatial, et l’autonomie totale s’élèverait à 30 heures avec le boîtier. Ces écouteurs sans fil seraient donc les plus endurants d’Apple. Lors de notre test, nous avons été agréablement surpris puisque les écouteurs ont tenu 7h30 sur une seule charge, sans la détection de peau, avec le volume à 70 % et une transmission par le codec AAC.

Un audio spatial bluffant !

Pour ce qui est du rendu sonore, les AirPods 3 promettent un résultat détonnant, sûrement pour compenser le format ouvert et les fuites de son. Un exploit dû à la mise en avant des graves et des infragraves qui sont amplifiés plus que de raison. Mais la vraie force de ces écouteurs sans fil est l’audio spatial associé à la détection des mouvements de la tête. Avec l’effet surround, on peut vraiment avoir l’impression d’être dans une salle de concert avec les chanteurs en face et les batteurs et guitaristes sur les côtés. Tout simplement bluffant.

Malheureusement, cette fonctionnalité est réservée aux iPhone. Ces écouteurs voient leur intérêt fortement diminué s’ils sont utilisés avec un appareil Android. De plus, leur format ouvert les prive de réduction de bruit active et de mode transparence, il ne leur resterait que leur qualité audio et leur grosse autonomie, mais aussi des micros d’excellente qualité. Ceux-ci sont équipés d’un filtrage spécial afin d’atténuer les bruits extérieurs et à mettre en avant la voix afin de pouvoir passer ses appels, même dans un environnement sonore.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Apple AirPods 3.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

