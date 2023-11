Samsung Galaxy A14 : -20 % sur ce smartphone 5G déjà à petit prix grâce au Black Friday

La série A des Samsung Galaxy propose les smartphones au meilleur rapport qualité-prix du constructeur sud-coréen, ce ne sont pas les plus performants mais ce sont tout de même des modèles soignés et endurants. Le Samsung Galaxy A14 fait partie de la dernière gamme sortie cette année et, pendant cette Black Friday Week, la version 5G est proposée à 199 euros au lieu de 249 euros chez E.Leclerc.

Samsung est avec Apple le meilleur constructeur de smartphones haut de gamme, mais la marque sud-coréenne n’oublie pas pour autant les petits budgets et propose également des modèles d’entrée et du milieu de gamme avec ses séries Galaxy A et Galaxy M. Pour les personnes cherchant une configuration équilibrée ou capable du minimum syndical, c’est un bon moyen d’obtenir un smartphone de marque sans avoir à dépenser des mille et des cents. Comme le récent Samsung Galaxy A14 5G qui perd 50 euros chez E.Leclerc pendant le Black Friday.

Les points essentiels du Samsung Galaxy A14 5G

Un design soigné

Une belle autonomie

L’expérience One UI

Au lieu de 249 euros habituellement, le Samsung Galaxy A14 5G est maintenant disponible en promotion à 199 euros chez E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A14 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A14 5G au meilleur prix ?

Un smartphone d’entrée de gamme bien fini

Peu importe qu’il soit d’entrée de gamme ou haut de gamme, Samsung ne néglige jamais l’esthétique de ses smartphones et le Galaxy A14 5G en est la preuve. La face avant est épurée et les angles sont arrondis, mais c’est surtout le dos qui retient l’attention avec un revêtement légèrement en reliefs pour une meilleure préhension. Nous avons également trois capteurs photo qui ressortent légèrement : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un capteur portrait de 2 Mpx (f/2,4) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4).

L’écran de 6,6 pouces est doté d’une dalle LCD en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) pour une résolution de 400 ppp. Le taux de rafraîchissement s’élève à 90 Hz et la luminosité atteint un pic de 500 cd/m² qui ne rend pas l’écran tout le temps visible en plein soleil. La technologie d’affichage ne permet pas de profiter du même rapport de contraste qu’un écran AMOLED, mais la colorimétrie est assez bien travaillée avec une couverture de 127 % de l’espace sRGB et de 85 % de la gamme DCI-P3.

Une configuration propulsée par MediaTek

Avec son SoC MediaTek Dimensity 700, ce Samsung Galaxy A14 est loin d’être un foudre de guerre au niveau des performances mais il est au moins compatible avec la 5G. Associé à 4 Go de RAM, ce processeur fait le travail en multitâche même si ce n’est pas parfaitement fluide et que de rares ralentissements surviennent de temps en temps. Pour ce qui est de la partie gaming, et des gros jeux du Play Store plus précisément, seul un mode graphique faible permet de jouer avec une fluidité acceptable.

Enfin, avec une batterie de 5 000 mAh, ce smartphone devrait pouvoir profiter d’une bonne endurance, et effectivement, il a tenu durant 14 heures et 27 minutes avec notre protocole de test ViSer. Dans la pratique, il devrait donc atteindre la journée et demie d’autonomie et même arriver à la fin de la deuxième journée lors d’une utilisation modérée. En revanche, sa puissance de recharge limitée à 15 W lui permet de récupérer toute son énergie en 2h40 environ, c’est très long pour un smartphone de 2023.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy A14 5G.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.